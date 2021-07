La tercera ola… y la otra tercera ola

Por Juan Manuel Sánchez Macías

Sí, estimado lector, hablo de dos Terceras Olas. La primera, pero más reciente, es la relativa al covid, este virus letal que, ahora con sus variantes tiene asolado al mundo entero y, obvio, México no es la excepción. Es evidente que ya llegó.

Era prácticamente imposible que no se presentara esa tercera ola de contagios, sobre todo ante la insuficiencia de vacunas, ante un Sistema de Salud mexicano con muchas, pero muchas, deficiencias y carencias, así como ante una irresponsabilidad de muchísimos compatriotas, insistentes en no seguir las reglas mínimas de distanciamiento social, uso de cubrebocas, higiene constante de manos, etc, baste con observar el pronunciamiento, en días pasados, del Gobernador del Estado de Puebla, sobre un contagio reciente de covid, de más de 15 jóvenes que fueron de paseo a Cancún. Paseos que seguirán, según se ve en las noticias, en esta etapa de vacaciones de verano.

Nos guste o no, querido lector, tenemos que empezar, como sociedad y en lo individual, a cambiar nuestra forma de pensar de manera más responsable sobre el mundo que nos rodea. Haciéndonos cargo de que estamos viviendo una nueva realidad sociocultural, con todos sus impactos económicos; sanitarios, con el virus del covid y otros que vendrán en el futuro; criminológicos, y sobre todo en materia de tecnología digital.

En verdad, urgen verdaderas Políticas Públicas destinadas al fortalecimiento de la sociedad mexicana; urgen reformas legislativas estructurales, con vías a que el país se supere como nación, no sólo reformas que creen tipos penales al por mayor, por ejemplo, en materia de feminicidio, violencia de género, etc, si no van acompañadas de programas de prevención y de concientización en medios de comunicación oficiales y privados, sobre el respeto a la mujer, a nuestros conciudadanos, a los grupos vulnerables, etc.

Lo anterior me lleva a la otra Tercera Ola. De la que a finales de los años setenta hablaba Alvin Toffler. Una tercera Ola que conlleva la visualización y la comprensión de los años que se avecinan.

Se trata, dice Toffler, de un acontecimiento tan profundo, como la primera ola de cambio, vivida y sufrida hace diez mil años, con el descubrimiento o invención de la agricultura; pasando por una segunda ola de cambio extraordinaria, que se generó con la revolución industrial. Nosotros, dice Toffler, somos los hijos de la transformación siguiente… la tercera ola.

Una tercera Ola, en la que la era digital ha revolucionado el mundo. Estemos de acuerdo o no con el pensamiento de este autor, creo que nadie puede negarle el mérito de haber retratado, hace 40 años, el mundo que hoy vivimos. Un mundo, globalizado, de exacerbado capitalismo individualista y competitivo; y, aunque Toffler no lo dice, ello ha implicado, en mi concepto, que la riqueza se encuentre en unos pocos, pero muy pocos; con una clase media bastante lastimada y una creciente clase “baja”, muy, pero muy pobre.

Tenemos que reinventarnos, aprendiendo a vivir con las nuevas tecnologías y con nuevos virus, como el que actualmente nos azota!





Profesor de Carrera de la Facultad de Derecho de la UNAM.