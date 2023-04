La trágica política migratoria mexicana 

Paola Hernández Ozuna





El suceso lamentable ocurrido en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado lunes 27 de marzo, donde murieron 39 migrantes y otros 27 resultaron heridos, revela el trágico estado de la política migratoria y el desamparo institucional al que se enfrentan las personas migrantes en su paso por México.

En un sentido discurso, el senador Emilio Álvarez Icaza cuestionó y criticó abiertamente la forma en la que el Estado mexicano ha gestionado el fenómeno migratorio. Señaló sin dudarlo que lo sucedido en Juárez es un crimen de Estado. El tono grave con el que el senador expresó lo anterior busca hacer mella en la clase política y la población sobre la crisis que atraviesa nuestro país en esa área. También permite observar el deterioro institucional y la falta de autonomía en la estrategia migratoria de México. Cabe preguntarse si, en realidad, hay una estrategia mexicana o sólo se responde a las necesidades estadounidenses en la materia ¿México está arrodillado ante Estados Unidos como indica el senador Icaza?

La respuesta no es simple. Además del aumento en el número de detenciones. Según la Organización Internacional de las Migraciones, en 2022 fueron 44% mayores con relación a 2021. México debe tomar en cuenta no sólo las delicadas relaciones bilaterales que privan en la materia, sino la existencia de un fenómeno que requiere de una política humanitaria, y tome en cuenta las consecuencias políticas, económicas y sociales del fenómeno migratorio. Parece una verdad en sí misma, pero ante lo sucedido en Ciudad Juárez, es claro que no se están atajando con el mismo esfuerzo todos los frentes.

El gobierno mexicano, más que estar arrodillado al de Estados Unidos, tiene poco margen de acción a pesar de que, discursivamente, el gobierno demócrata de Joe Biden es más proclive al diálogo en la materia. La importante relación comercial que se tiene con Estados Unidos y los embates que esta ha sufrido desde la administración de Donald Trump, llevaron a México incluso a militarizar la gestión del fenómeno migratorio.

A los migrantes se les trata como criminales sin serlo para las leyes mexicanas a lo largo y ancho del país. Las “estaciones” migratorias, a pesar de este extraño nombre, es para ocultar su verdadera naturaleza de centros carcelarios donde se violan las más elementales garantías.

Además, resulta evidente que nuestro país no cuenta con la infraestructura adecuada para recibir flujos migratorios tan numerosos y tampoco se tiene una política migratoria apegada a los estándares internacionales, los cuales México los ha firmado y ratificado, de respeto a los derechos humanos y a la dignidad en el trato de las personas migrantes. Esto es grave en un país de tránsito, pero también es expulsor de los mismos. Se exige en Estados unidos para los mexicanos, los derechos humanos que no se les da a los que transitan por nuestro territorio.

Las intenciones del gobierno mexicano de combatir las causas profundas de la migración, tales como la pobreza y la desigualdad, no son ni serán suficientes porque los alcances son tan limitados que se quedan en expresiones sin sustento. El gobierno de México no está observando todo el panorama y, mucho menos, ha establecido una estrategia coordinada de largo alcance con los gobiernos de Estados Unidos y los países al sur expulsores de oblación. Actualmente, la política migratoria mexicana trágicamente se reduce a muros de contención para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos, y aún esa política, acelerada desde 2019, se le está saliendo de las manos.

México necesita ver más allá del comercio y el nearshoring y avanzar hacia una agenda bilateral de responsabilidad compartida, tal como se acordó en el Entendimiento Bicentenario. Es claro que México no puede solo, pero tampoco puede continuar implementando la triste tarea de policía de migración del país del norte. El comercio es importante, las buenas relaciones con Estados Unidos también, pero las poblaciones migrantes obligan a ser tratadas con respeto a sus derechos humanos.