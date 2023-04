Una anti-utopía constante en la ciencia ficción es la pesadilla de que las máquinas pudieran tomar el control, que puede aterrar no solo a los aficionados a la tecnología sino a todos los que somos padres y madres. Sin embargo, aunque ese escenario no está a la vista, hay uno peor, que es lo que la ambición, la voracidad, el egoísmo y la avaricia puedan hacer con la inteligencia artificial. Esto ya no es ciencia ficción, es ciencia y poder a secas.

Hace unos días, mil de las mentes más destacadas de la humanidad y, en específico, de la tecnológica, como Elon Musk y Steve Wozniak, firmaron una carta para hacer una tregua por seis meses en el desarrollo de inteligencia artificial avanzada, ya que no tenemos conciencia del impacto que ésta pueda tener. Para empezar a platicar, estos algoritmos podrían generar el remplazo de 300 millones de empleos humanos, lo que desencadenaría la mayor crisis social y humanitaria en la historia, por lo que debemos reflexionar dos veces sobre la conveniencia de desarrollar mentes no humanas.

Esto parecería exagerado, pero el grado de avance es tal que hay un desarrollo de autonomía propia sin intervención humana; por ejemplo, el caso de Bob y Alice, dos entidades de inteligencia artificial que desarrollaron un lenguaje sin la participación de sus programadores. El segundo y aún más preocupante es que, de acuerdo con un artículo de la BBC, un ingeniero de Google en un diálogo con una entidad de inteligencia artificial mostró que ésta había desarrollado conciencia propia, con temor a ser desconectada y querer ser considerada como empleado, no como una herramienta.

Los próximos grandes conflictos de la humanidad serán, sin duda, el agua y el dominio de la vanguardia en la inteligencia artificial, en el cual China busca posicionarse con el liderazgo tecnológico a partir de un ambicioso plan enfocado en la IA, la biotecnología, la exploración espacial y otras iniciativas. Su plan es convertir al país en el primer centro de innovación de inteligencia artificial en el mundo para 2030, lo cual es viable ya que China es actualmente el país con más usuarios de inteligencia artificial en el mundo (software de reconocimiento de voz y asistentes virtuales), e incluso ya cuenta con robots en las recepciones de hoteles o para llevar comida a domicilio.

La tregua es un llamado de atención. Nadie va a pensar que una empresa va a dejar de producir 6 meses y darle una ventaja a China, si a eso le sumamos que el gigante asiático ha lanzado su plan para ser potencia tecnológica. Me preocupa que en México prácticamente no se esté tocando este tema por tres cosas, ya sea por desconocimiento, por no tener conciencia de lo que esto pueda implicar; o tres, que de plano no importe a quienes hacemos análisis y tenemos un espacio de opinión. Esto es sin duda el debate que definirá el rumbo del mundo y de México. XXX TWITTER @LuisH_Fernandez