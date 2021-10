La vacunación en CDMX

Esta semana concluirá la vacunación de los adultos en la Ciudad de México, hasta la fecha se han aplicado más de 12.4 millones de vacunas en la capital del país, de las cuales 7 millones corresponden a la aplicación de la primera dosis y 5.6 millones ya cuentan con su esquema de vacunación completo con la segunda dosis. Lo que significa que el 98.7% de los mayores de 18 años de la Ciudad ya están vacunados y para los próximos días será prácticamente del 100%.

La Ciudad de México ha superado ya en porcentaje de vacunación a ciudades como Madrid, Roma, Buenos Aires, San Petersburgo, Londres, entre muchos otros. A nivel nacional se ha superado el porcentaje de vacunación de ciudades como Nuevo León (2.7 millones de vacunas) y Guadalajara (4 millones de vacunas).

La vacunación es el avance más importante para regresar a la nueva normalidad, pero sobre todo, al crecimiento económico y a la vida social previa a la pandemia. Sin embargo la epidemia sigue viva, por lo que aún con estos avances es necesario y pertinente mantener todos los cuidados, particularmente en las escuelas. La vacunación y el semáforo verde son derivados de una ciudadanía responsable, solidaria y cuidadosa; además de un gran esfuerzo organizativo por parte del gobierno de la ciudad, que no sólo realizó la vacunación con eficiencia en cantidad, sino también con calidez y calidad.

Para los evangelistas de la catástrofe, sus malos deseos no se cumplieron, no hubo siguiente ola, ni el regreso a clases presenciales disparó los contagios. Los casos son mínimos y han sido individuales, es decir, que no hay grupos contagiados; prácticamente todas y todos los maestros han sido vacunados, por lo que las escuelas son seguras y cada día están regresando más alumnos a las aulas.

El punto medular hoy, es cómo repensar la vida pública y escolar post pandemia a la que todavía no llegamos; debemos seguir cuidándonos, pero también trabajar para iniciar un proceso de resiliencia y adaptación utilizando lo que hemos aprendido y lo que nos ha fortalecido. La grandeza de la ciudad está en su gente, en cómo se han sobrepuesto a la adversidad desde su origen lacustre; las grandes inundaciones (1865 y 1951), las grandes pandemias (cólera, 1833; influenza española, 1918; influenza AH1N1, 2009), las invasiones extranjeras (española y francesa), los sismos (1985, 2017 y 2019). En todos los casos, la ciudad ha salido adelante más fuerte, solidaria y en esta ocasión será igual.XXXTwitter: @LuisH_Fernandez