La violencia en la Universidad

Las autoridades universitarias han manifestado su más amplia disposición para colaborar con el Ministerio Público de la Ciudad de México en el esclarecimiento de los hechos en que perdió la vida una estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente. Tan lamentable suceso -un delito cometido en apariencia con todas las agravantes de ley- obliga a una profunda meditación o señalamiento sobre la violencia que predomina en el país y que ha llegado hasta un espacio, el de la UNAM, que es el recinto nacional de la inteligencia, de la cultura y de su difusión.

Tal delito nos advierte que, al margen de lo que averigüe la autoridad correspondiente -crimen pasional, patrimonial, por venganza, etc.-, hay en ello un fuerte tufo a narcotráfico. O sea, que por una razón u otra, que obviamente habrá que dilucidar, se sospecha que la joven asesinada se hallaba vinculada, que no involucrada, en el comercio de la droga, de los estupefacientes. Conocía probablemente al malhechor, o tenía alguna relación -que no criminalcon él. Al efecto el delincuente tiene una y mil formas de hacer que su víctima, o posible víctima, se inmiscuya en ello y en sus actividades.

Ahora bien, la Universidad ha sido terreno propicio para esa labor infame. La inmadurez de muchos jóvenes, su falta o debilitamiento de valores morales, su situación económica, se han prestado a que las garras del narcotráfico lleguen al campus universitario. Lo imprescindible es que, tal y como ha acontecido, las autoridades de la Máxima Casa de Estudios colaboren en la averiguación y esclarecimiento del delito. Y algo más. Que soliciten del gobierno de la Ciudad de México, aparte de los propios, los medios o instrumentos adecuados para prevenir experiencias tan terribles. Es una incongruencia que en el espacio propio de la cultura, donde se cultiva la inteligencia, suceda lo que sucedió. El hecho es conocido y evidente. En consecuencia y ante él no hay que conformarse o resignarse a actuar “post delicto” sino con anterioridad a su comisión.

La Universidad de la Nación debe ser protegida, debidamente resguardada respetando siempre su autonomía que no confundiéndola con impunidad o patente de corso para cometer fechorías. Necesitamos con urgencia un acuerdo o convenio público, ampliamente divulgado, en que conste aquella prevención, atención y cuidado del tesoro más grande con que cuenta la Nación para su progreso moral y espiritual. Se trata de un patrimonio único para resguardar los bienes espirituales que le pertenecen al pueblo. Los universitarios reclamamos, exigimos, ese convenio ante una situación ya insoportable en México.

En caso contrario las garras del crimen, con claras repercusiones de naturaleza política, amenazan con aniquilar, herir o debilitar una herencia, repito, insubstituible para fortalecer los resortes morales de la juventud. Estoy de acuerdo en una colaboración abierta y clara con el Ministerio Público y con la policía que depende de él. Sin embargo, un tesoro no se debe dejar expuesto a los cuatro vientos de la infamia que amenaza y actúa criminalmente.

PEDIMOS Y EXIGIMOS, INSISTO, QUE SIN ALTERAR EN LO MÁS MÍNIMO LA LIBERTAD UNIVERSITARIA, VALGA DECIR NUESTRA AUTONOMÍA -QUE POR CIERTO SE ANALIZA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL DISCUTIRSE LAS REFORMAS EN MATERIA EDUCATIVA-, EL GOBIERNO DE LA CIIUDAD Y EL FEDERAL GARANTICEN CON LA PREVENCIÓN CONVENIENTE QUE EL ESTADO SABE LO QUE VALEMOS, LO QUE SOMOS Y LO QUE REPRESENTAMOS. POR EL BIEN DE MÉXICO Y DEL PUEBLO MEXICANO.

