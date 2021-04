La violencia machista

No terminamos de hacer corajes por la impunidad que goza Félix Salgado cuando ya estamos frente a otros hechos machistas deleznables.





El internet ha revolucionado la vida humana. Cualquier hecho puede conocerse al instante a través de un teléfono móvil o dispositivo que esté conectado a cualquier red. Esto deberían saberlo quienes fanfarronean o violentan a las mujeres en eventos públicos.





En cuestión de minutos conocimos cómo David Monreal candidato a la gubernatura de Zacatecas por MORENA, de manera gandalla, pasa su mano por el trasero de una colega suya. Con la euforia de su prepotencia, no se percató que desde atrás le seguían las pequeñas cámaras de los celulares de simpatizantes en la caminata de su evento proselitista. El hecho se hizo viral: el candidato la manoseó sin dudas. Pero no una vez, los videos constataron que en ese acto de campaña hubo dos momentos más donde Monreal se pasa de lanza y toquetea a sus compañeras de partido, lo que evidencia un comportamiento reiterativo y habitual.





Un tipo violenta a su pareja cuando ella estaba dando su clase a distancia, así frente a sus alumnas y alumnos, la comienza a violentar so pretexto usó su computadora para dar su clase. El hecho fue denunciado por la clase de la maestra ante la Institución educativa que le brindó asistencia psicológica. Este tipejo es Octavio Alonso García, militante del PAN, partido que procedió a expulsarlo de sus filas y esperamos que apoyen en su denuncia a la maestra violentada y la acompañen en su derecho a la justicia.





Otro hecho que ha sido ventilado y ha provocado una reacción de enorme irritación, es el del Diputado Federal de MORENA Saúl Huerta, quien fue denunciado por un adolescente de 15 años por violación. En su aprehensión este tipejo usó su influencia como diputado para salir libre. Su partido sólo le quitó su derecho a la reelección como pretendía. Otros adolescentes víctimas lo están denunciando, se constata un modus operandi contra menores de edad. Si como ha dicho el coordinador de su grupo parlamentario Dip. Mier, no se le iniciará proceso de desafuero, entonces nuevamente se evidenciará que en ese partido se puede seguir violentando mujeres y niños con toda impunidad.





¿Qué les pasa a los partidos políticos? Registran candidatos acosadores, violentadores. Todos se han adherido desde el INE a la 3 de 3 contra la violencia de género, pero no hacen lo suficiente para evitar tener en sus filas o llevar al poder, a tipos impresentables, delincuentes sexuales y machistas, lo peor del género masculino.





El fenómeno del machismo es estructural y sistémico, perpetuado y sostenido por normas y conductas que sobreponen al hombre sobre la mujer, la dominan. Al igual que las niñas y los niños, las mujeres son cosas que usan, maltratan, desprecian; los hombres se asumen como seres superiores que se han arrogado el derecho de oprimirles y controlarles sus vidas y su sexualidad. Hoy contamos con un marco legal que protege a las mujeres, niñas y niños de vivencias de terror, como las mencionadas. Pero los perpetradores se salen con la suya.





Es muy frustrante observar no ha desaparecido el machismo consuetudinario. Los comportamientos de los machistas son más sutiles, pero no dejan de ser controladores; y como vemos los hay muy violentos y feminicidas. Los hombres deben cambiar, no permitir el machismo de otros. La bola está en su cancha.