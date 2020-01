La violencia y las protestas

El dolor merece el mayor respeto, igual que las protestas de quienes han sufrido en carne propia el latigazo cruel de la violencia. Lo que sucede, sin embargo, es que la violencia es un problema de enormes proporciones nacionales que compromete por partes iguales al gobierno y a la sociedad toda; lo cual significa que hay diversos puntos de vista, criterios e incluso políticas para enfrentarla y abatirla. En tal sentido me pregunto si la mera protesta, la marcha o marchas de los activistas, aparte de los documentos que presenten a los servidores públicos, pueden servir para resolver el problema. Desde luego es una señal de alerta, una llamada de atención que pone sobre aviso a la autoridad, al gobierno en concreto, acerca de un asunto lacerante para la sociedad.

Ahora bien, la violencia que acosa a México implica obviamente crímenes, delitos, que por ley han de ser investigados y, en su caso, sancionados penalmente. Por lo tanto esto sería imposible sin una previa política específica en la materia. La pregunta al respecto es qué política hay en la materia y si funciona. Toda la atención a mi juicio se ha de concentrar aquí. Lo evidente es que sí hay política en la materia, pero pésima y funciona mal, deficientemente. No remedia el problema. Hay que hacerle ver al gobierno y en concreto al Presidente de la República -lo que hemos repetido hasta el cansancio- ese sin duda fracaso. Hay que marchar por ese camino y señalar a los activistas que su verdadero trabajo, protesta y acción se halla en la propuesta de una nueva política. Dirán que lo han hecho y que por eso dejaron en Palacio Nacional varios documentos que acreditan a su juicio lo anterior.

Yo creo, en consecuencia, que el momento de las marchas multitudinarias, que en principio son justas e incluso razonables, ya pasó. Deben ser substituidas. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que en la especie una visión política se refleja o manifiesta en una política criminal y en la ley, comenzando con la Constitución, hay que impulsar urgentemente que ello suceda. Hay que solicitar del Presidente que convoque a los que reamente saben -universidades comenzando con la UNAM, que es la Universidad de la Nación, academias, barras, colegios y asociaciones de abogados- para que emitan su opinión. Yo no coincido con que el Presidente haya sido grosero o indiferente con Sicilia y la familia LeBarón.

Lo que me parece es que una y mil veces le dan a probar lo mismo, sin novedad y concreción. El dolor que agobia a las víctimas directas o indirectas es indiscutible. Negar eso sería indiferencia violenta. No obstante y en mi concepto el Presidente no puede ver claro; o porque lo aconsejan mal o porque el reclamo se pierde en el alboroto. Mucho ruido y pocas nueces efectivas. Digamos que pierde perspectiva o se le empaña la percepción. Los abogados que lo rodean pueden estar convencidos de sus ideas, aunque el hecho claro es que cierran las puertas a las que son distintas de las suyas.

El por qué las cierran me orilla a suponer varias hipótesis, nada más hipótesis… Y éste es el obstáculo, lo que hemos visto claramente en las últimas reformas en materia de seguridad y justicia. El clamor popular es que en las altas esferas del gobierno hay confusión o desconocimiento del tema. Por supuesto no es un tema fácil, es muy complejo y requiere una visión que reúna la especialidad en el asunto con una enorme sensibilidad humana. En tal virtud procede dejar hablar y opinar a diversas voces. Es un primer paso en el que hemos insistido, porque la imagen que capta la opinión pública es la de un acaparamiento de supuestas soluciones originadas en un único centro. Nada saludable para el cuerpo social.





