Por Rosa Marta Abascal O.





1995 la CTM realizaba semanalmente una rueda de prensa para comentar todo aquello que no estaba funcionando con los empresarios. La COPARMEX contestaba en una rueda de prensa posterior, argumentando lo que los empresarios estaban haciendo en pro del empleo. Un vaivén dónde lo único que no sucedía era diálogo, esto tenía que acabar.

El 25 de julio de 1995 Don Fidel Velásquez (CTM) y Carlos Abascal Carranza (COPARMEX), comenzaron un proyecto histórico “Por una Nueva Cultura Laboral” y así el 11 de septiembre del mismo año se instaló la Comisión Central del Diálogo hacia una nueva cultura laboral iniciando una era de colaboración histórica entre los trabajadores y los empresarios, que de la mano empujaron la recuperación económica y la cohesión social.

Hoy vivimos una situación mucho más polarizada que en 1995, la diferencia es que la polarización es alentada desde las más altas esferas del poder. Sin embargo, somos los mexicanos en su conjunto, tú, tu familia, tu jefe, tu amigo, tu vecino, quienes decidimos si nos dejamos o no polarizar.

El diálogo, el consenso, el saber escuchar y llegar a acuerdos, es algo que nunca debe cansarnos, abrirnos a otros enriquece la vida, no empobrece nuestra mirada; nos hace más ricos porque nos permite conocer la verdad, la realidad del otro, la importancia de su experiencia y lo que existe detrás de todo lo que dice aún cuando no compartamos sus actitudes y sus elecciones.

Es por ello que pugnamos por el encuentro, impulsamos el diálogo teniendo claros nuestros principios y valores, pero al mismo tiempo poniéndonos en el lugar del otro para comprenderlo, para encontrar juntos soluciones que beneficien a todos construyendo así el bien común.

Cuando una persona, un empresario, un colaborador, un gobernante, se encierra en el horizonte limitado y miope de los propios intereses, los demás seres humanos se convierten en un instrumento, en algo superfluo, un fastidio o un obstáculo que hay que eliminar. No podemos encerrarnos en nosotros y no podemos contestar a quien incita a la polarización con otra respuesta que polarice aún más. No hay mejor respuesta al polarizador que el diálogo.

Este 6 de junio todos debemos dialogar, a través del voto debemos hablar para construir juntos el México que queremos. Nadie dijo que fuera fácil, pero de no hacerlo, seremos cómplices de quien aún sin proponérselo, está destruyendo la esencia misma del mexicano, una raza que como dijo Vasconcelos, es la raza cósmica, capaz de sintetizar factores territoriales, raciales y espirituales para construir algo enorme, infinito… eso somos… no lo perdamos por arengas sin sentido.

Desde COPARMEX estamos ejecutando iniciativas que nos lleven a dialogar, con las autoridades de todos los órdenes de gobierno, con los candidatos a puestos de elección popular, con la ciudadanía que debe convencerse de que solo al ejercer su voto podrá contar en la vida de este país. Por eso recuerda… este 6 de junio #ParticipoVotoExijo #OpiniónCoparmex

Vicepresidenta de Comunicación e Incidencia

@rmabascal