La voz de la IP | Colaboración con la IP: Pieza clave en el progreso del país

Carlos Villaseñor Franco

Presidente de Coparmex Jalisco





En medio de un escenario lleno de desafíos derivados por la crisis sanitaria y en el marco del arranque de la nueva Legislatura federal, el presidente de la República rindió su Tercer Informe de Gobierno, lleno de matices que vale la pena analizar y, sobre todo, reflexionar en función de aciertos y grandes áreas de oportunidad, con el único objetivo de lograr mejores resultados en un futuro y concretamente de alcanzar mejores oportunidades para los colaboradores y sus familias.

A manera de ejemplo destaco tres puntos en donde la participación de la iniciativa privada ha sido vital para avanzar en el progreso social y la competitividad, mismos que el presidente mencionó y que es importante destacar que no se hubieran logrado sin una iniciativa privada con voluntad de proponer y sumar a las estrategias económicas que favorezcan a las empresas, a las y los colaboradores y conjuntamente a sus familias.

Inicio con los ajustes al salario mínimo, iniciativa que Coparmex ha empujado desde hace años a través de nuestra propuesta de nueva cultura salarial, con la cual un número mayor de familias podrán ir migrando a un nivel de ingreso por arriba de la línea mínima de bienestar, mejorando el acceso a educación, salud y alimentación, condiciones básicas para el desarrollo humano. Aún y con la cita de estos resultados existen retos que vencer, pues el último reporte de pobreza de CONEVAL marca un incremento que se debe revisar.

En segundo lugar, está la reforma al sistema de pensiones, en donde hemos jugado un papel relevante, resultado del trabajo y entendimiento con las autoridades y sindicatos para dotar de mayor certeza y estabilidad en la entrega de pensiones dignas y con suficiencia presupuestaria que garantice esta importante prestación en un momento de retiro y que abra oportunidad a generaciones futuras.

Y, finalmente en un ejercicio de análisis, vale la pena no cerrar los ojos en las áreas de oportunidad, como lo son las obras y programas que no han demostrado cambios reales en las condiciones sociales de las y los ciudadanos del país, así como la baja en la generación de empleos formales a niveles no vistos en los últimos 10 años. Y qué decir de las ausencias graves en el sistema de Salud Pública, como lo es el suministro de medicamentos que afecta a millones de mexicanos.

Desde luego hay mucho que evaluar, tomar acción es una urgencia y una responsabilidad desde todos los sectores. Hemos evidenciado que gran parte de los aciertos del Gobierno Federal se han dado cuando hemos ido juntos, en equipo, organismos empresariales, academia y sociedad civil, gestionando estrategias para el bien común, para el desarrollo económico de todos los que integramos este país.

Por esto, a la mitad de este sexenio es tiempo de dar un giro a la política de confrontación y señalamientos para resolver los retos en materia económica, pero sobre todo social. Es momento de trabajar en unión y sin distinciones, por ti, por todos. #OpiniónCoparmex