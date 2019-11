La Voz de la IP | Conciliación empresa-familia, parte de la solución

Por: Rosa Martha Abascal Olascoaga Consejera Nacional

En este México tan convulso, ¿para qué estamos los empresarios? “Para contribuir al establecimiento de condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos, que propicien una creciente equidad y cohesión social y que las empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan con su función creadora de empleo y de riqueza con responsabilidad social”, así lo señala la misión de COPARMEX, sindicato patronal que acaba de cumplir 90 años de existencia, de poner sus capacidades y recursos al servicio de México.

Uno de los grandes distintivos ha sido la filosofía de poner a la persona, en el centro de la empresa, más allá de las utilidades. Sin la persona, es imposible “trabajar” y carece de sentido producir bienes y servicios, pues es la persona la destinataria de los beneficios de ese trabajo.

Por otro lado, la familia, base y fundamento de la vertebración social, es la cuna natural para la persona, en ella nace, se forma, crece; y encuentra el antídoto contra el individualismo y la depresión, es donde es acogida y valorada por sí misma, la familia es la mejor escuela.

La familia es un bien esencial para la sociedad, es la protectora de la solidaridad intergeneracional, la forjadora de la cohesión social y amortiguadora de la crisis. Es generadora de capital social y en relación con la empresa, es el pilar del sistema económico, no solo por ser consumidora, sino porque de ella emanan los trabajadores que generan la dinámica y crecimiento económico.

Sin embargo, al pensar en casos concretos que podemos corroborar en nuestras empresas, encontramos a padres y madres que hacen 2 o 3 horas para llegar al trabajo y otras tantas para regresar, que ganan apenas lo indispensable para poder subsistir, que no tienen tiempo para estar, convivir y formar a esos hijos por los que trabajan, que no pueden atender al abuelito que está en condiciones precarias por la salud que ya no tiene. Hombres y mujeres que se encuentran en una disyuntiva, -a veces dramática- por no poder conciliar su familia con el trabajo.

Este tema es una de las grandes preocupaciones del empresario COPARMEX, ¿cómo apostar por la vinculación y equilibrio empresa – familia? La familia es una inversión, es el futuro de la sociedad y de la empresa.

El reto que enfrentamos no es un tema exclusivo de la empresa, - que sin duda debe tener políticas internas, flexibilidad laboral (sin perder competitividad) con fórmulas asertivas y creativas -, sino también de los sindicatos, de la sociedad a través de las iniciativas que detectan necesidades y concientizan y del gobierno que debe generar políticas públicas que favorezcan este equilibrio.

Hoy la discusión ya no es si la mujer debe o no trabajar. Puede y debe si así lo quiere, lo desea o lo necesita. La discusión es cómo lograr que la familia en su conjunto – papá, mamá e hijos- sean un equipo unido, que tenga equilibrio en relación con la empresa que les remunera por el trabajo que realizan para que tengan condiciones de vida dignas.

Este es el gran reto que hoy enfrentamos como empresarios. A veces la coyuntura altamente relevante, los pesos y centavos que se generan o dejan de generar, las amenazas a la empresa y al empresariado, se convierten en el principal tema y objetivo de nuestro trabajo. Sin embargo, no podemos dejar de lado la conciliación empresa – familia, pues si no encontramos soluciones, alternativas, opciones para lograr el equilibrio, seguiremos enfrentando rotación inexplicable de personal, altos gastos en reclutamiento, menor productividad de los colaboradores; pero, sobre todo, familias desintegradas, jóvenes sin arraigo real y fáciles presas del alcohol, las drogas, la delincuencia y en el mejor de los casos, sin oficio ni beneficio… lo cual nos seguirá llevando al despeñadero de la violencia, la inseguridad y la inestabilidad que ya hoy estamos viviendo.

El reto está planteado… ahora habrá que trabajar en pasos que nos acerquen a la solución. Esta no se dará sin duda de la noche a la mañana, pero si no comenzamos a plantearla y ejecutarla, el panorama actual de violencia y criminalidad será cada vez más grave, profundo y difícil de revertir.

Rosa Marta Abascal Olascoaga

Consejera Nacional

@rmabascal