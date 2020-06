La voz de la IP | El médico anónimo

José Alberto Castro Vera* A los médicos de la República

La ciencia médica señala que para curar se requiere de un correcto diagnóstico. Sin embargo, ante la pandemia por el coronavirus, el presidente López no sólo ha ignorado lo que experiencias pasadas e indicaciones de especialistas internacionales señalan, sino que ahora acusa y denosta a los médicos del país.

Frente al coronavirus, en relación de semejanza vivimos en estado de guerra. Pero esta vez, los soldados no son militares, sino médicos. Y en esta guerra, es el médico el que está apareciendo como el héroe anónimo, similar al soldado anónimo, esa figura predominante durante las guerras del siglo XX.1

Desde un punto de vista filosófico, la medicina es la disciplina ética por atonomasia porque su objetivo no es destruir un cuerpo, sino conservarlo firme, sano y con fuerza.

Vergonzosamente, en esta guerra contra el Covid-19, a los héroes médicos el presidente López Obrador los insulta. A los soldados galenos el Comandante en Jefe los denosta.

Esto cobra mayor relevancia cuando tan solo al 11 de mayo de este año, ocho mil 544 integrantes del personal médico en el país se han contagiado de Covid-19 y 111 han fallecido. Esta cifra significa 23.51 por ciento del total de casos reportados que suman 36 mil 327 y tres mil 573 decesos. De los cuales, 41 por ciento es personal de enfermería; 37 por ciento, médicos; 19 por ciento, profesionistas de la salud; 2 por ciento, laboratoristas, y 1 por ciento, dentistas.2

Las acusaciones e insinuaciones por parte del jefe del Ejecutivo se equiparan a irresponsabilidad no sólo por la investidura política por la que transita sino también -desde un punto de vista psicológico- por la influencia social que dicha figura paternal ostenta. Desde una perspectiva de liderazgo, ¿cómo se propone afrontar una epidemia generando sospechas? Desde una perspectiva militar, ¿cómo se pretende llamar a batalla generalizando acusaciones? Desde una perspectiva de Jefe de Estado, ¿cómo se dispone lograr que una sociedad transite por una guerra alimentando la incertidumbre?

Aunque no tengo el honor de profesar la disciplina médica, sí he percibido su altura ética: tanto mi abuelo como mi padre fueron médicos. Y aún después de su muerte, sus otrora pacientes me piden estrecharles la mano por ser nieto o hijo de quien les salvó su vida o la de familiares suyos.

Por honor a los 400 mil héroes anónimos que portan una bata blanca en el país, el Presidente se debe retractar y ofrecer una disculpa pública.

Todos los mexicanos debemos honrar a quienes hoy están en el frente de batalla, empezando por el jefe del Ejecutivo en turno.

Unidad y duración al Estado mexicano.

