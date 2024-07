La voz de la IP / Empresas Transformadoras: El Compromiso de Ser Motores de Cambio

Por Fátima Montiel Chávez

Comprender que fortalecer a las empresas es la clave para transformar nuestro país nos permitirá reconocer que los empresarios no solo arriesgamos nuestro capital, sino que llevamos a cabo una verdadera transformación en la vida de nuestros colaboradores, clientes y comunidades. Al crear un valor tangible, contribuimos a los gobiernos mediante el pago de impuestos, proporcionando recursos para la administración y creación de infraestructura.

En la complejidad del panorama mexicano, las empresas surgen como actores para impulsar cambios en la sociedad. Más allá de ser generadoras de empleo y motores económicos, las empresas desempeñan un papel crucial en la transformación positiva del país. En un entorno donde los desafíos sociales y medioambientales demandan respuestas innovadoras, la visión de la empresa como impulsora de cambio cobra especial relevancia.

México enfrenta diversos retos, desde desigualdades económicas hasta preocupaciones medioambientales. Es en este contexto que las empresas, comprometidas con la responsabilidad social y ambiental, pueden abordar de manera integral estos desafíos. Sus acciones no solo benefician a la sociedad, sino que también refuerzan la reputación y sostenibilidad a largo plazo de las propias empresas y de las generaciones futuras.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se presenta como un marco esencial, desde programas educativos y de salud hasta iniciativas ambientales, la RSE permite a las empresas canalizar sus recursos hacia áreas críticas de desarrollo, generando un cambio positivo.

En los últimos años, inicié un viaje hacia la sostenibilidad, pensando que con los principios de RSE y emprendimiento podría cumplir con mi corresponsabilidad mexicana. Conecté con mi lado misionero, que desde pequeña me motivaba, e inicié un emprendimiento de ESG (Ambiental, Social y Gobernanza), donde cuidar y regenerar ecosistemas como los bosques, pastizales y manglares mexicanos no solo permitirá dar empleo de calidad a todos los que viven dentro de estas comunidades, sino también innovar para la sostenibilidad empresarial en México. Desde la eficiencia energética hasta la gestión de residuos, la innovación no solo optimiza la rentabilidad de las empresas, sino que también reduce su huella ambiental y contribuye al desarrollo sostenible del país. Fomentar la inclusión y la diversidad se presenta como otro frente importante.

En COPARMEX, los empresarios estamos comprometidos a seguir construyendo desde esta conciencia. El ejemplo más claro es el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), que conecta todos estos puntos de colaboración efectiva entre empresas y comunidades. La empresa como motor de cambio en México implica un compromiso colectivo.

Hago un llamado a todas las empresas y empresarios de México: pensemos globalmente y actuemos localmente. Juntos podemos ser los motores de un cambio real y sostenible para nuestro país. Gracias por su arduo trabajo; ustedes son el motor de nuestro país.



Vicepresidente Nacional de Desarrollo de Negocios y Finanzas Globales, Consejera Delegada para México con Alemania