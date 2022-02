Carlos Daniel Villaseñor Franco. Presidente de Coparmex Jalisco





Vamos para atrás, desempolven las veladoras. De niño, me tocó vivenciar una ola de apagones en los hogares, lapsos cortos que nos dejaban sin energía eléctrica en determinados días y por algunas horas, el motivo se relacionaba con la pérdida del suministro de energía en un área; no era suficiente, no se alcanzaba para abastecer el consumo ni para distribuir el servicio, por ello se recurría a los “apagones”.

En estos tiempos hablar de apagones pareciera una anécdota lejana; sin embargo, estamos cerca de que esto suceda. Con la propuesta de la Reforma Eléctrica presentada por el Presidente de la República, el riesgo de posibles interrupciones se convierte en una probabilidad que afectará la economía familiar de millones de mexicanos.

En ese tiempo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tenía la suficiente capacidad para atender las necesidades del país y, hoy en día, tampoco las tiene ¿Entonces? ¿Qué justifica que se quiera retroceder en ese camino andado? Los hogares costearán energías a precios más altos, con baja calidad y con graves repercusiones al medio ambiente.

No estamos en contra de que el Estado sea el regulador del Sistema Eléctrico, al contrario, queremos que sea este el principal promotor de las energías limpias, que conduzcan a un país entero a estar en la vanguardia en sustentabilidad.

A nivel mundial y con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, las energías limpias representarán cerca del 50% del suministro para el año 2040; en este sentido diversos países han trazado políticas en materia energética, buscando invertir para frenar el cambio climático y favorecer una transición eléctrica. En contraparte, vemos que en México ocurre lo inverso, la reforma actual si bien propone fortalecer a una institución energética lo hace de forma contraria a lo que sucede en otras partes del mundo. Apuesta por combustibles fósiles, deja de lado energías alternas e incurre en violaciones a distintas disposiciones internacionales a las que estamos sujetos. Es un retraso en el modelo energético.

Desde el sector empresarial, expertos y universidades, trabajamos en una serie de propuestas y elementos técnicos para subir el debate de la reforma visto desde ejes verdaderos con estimaciones reales que manifiestan la repercusión que tendría de ejecutarse como se plantea.

Inversiones y empleos

Actualmente la incertidumbre que genera la Reforma Eléctrica daña la atracción de inversión extranjera, aleja a México de las energías limpias y renovables que propone la iniciativa privada y llama a la cancelación de contratos vigentes; con ello, no solo se aleja la captación de capital, sino que se pone en riesgo el empleo de miles de colaboradores.

México debe estar a la vanguardia, no podemos dar la espalda al medio ambiente, no podemos ni debemos costear energías altamente contaminantes a precios más altos y no podemos dejarles a nuestros hijos deudas derivadas de propuestas que no abonan a la sustentabilidad del contexto internacional. #OpiniónCoparmex