La Voz de la IP | Hoy es el tiempo del empresario mexicano

Hoy los empresarios de todo el mundo ocupamos un lugar de capital importancia en la configuración de la sociedad. Nuestra responsabilidad gira en torno a cuatro eje:

Las personas que trabajan en nuestras empresas, el gran reto es la creación de empleos con salarios dignos.

La sociedad, las empresas influimos y transformamos, por ello es esencial que estemos abiertos a las exigencias del bien común.

Medio ambiente, no podemos olvidarnos de la casa común y de protegerla

Responsabilidad ante y entre nosotros mismos generando riqueza, evitando la sed de dinero y poder “a cualquier precio”, siendo congruentes con nuestra responsabilidad social como empresarios.

Es natural la desconfianza de la sociedad en el empresario con los casos evidentes de corrupción, de engaño, de publicidad poco ética, de evasión fiscal, de despido de colaboradores para cuidar las utilidades…

Las condiciones actuales en nuestro México exigen que recuperemos la confianza de la sociedad. Necesitamos engendrar una nueva cultura empresarial que complemente la nueva cultura laboral y que rompa con viejos paradigmas. Necesitamos aprender a escuchar empáticamente a nuestros stakeholders. Necesitamos tener un verdadero y genuino espíritu empresarial y no de meros negociantes de corto plazo. Necesitamos tener visión del futuro internacional, a esto nos convoca este evento. Necesitamos desarrollar nuestra voluntad de asumir riesgos calculados y volver a invertir, México no se va a levantar con la inversión de los extranjeros, si nosotros no creemos en nuestro país difícilmente van a creer los inversionistas internacionales. Necesitamos asumir un gran compromiso con la calidad y con la productividad. Necesitamos acostumbrarnos a autoevaluarnos con humildad para reconocer en dónde nos ha fallado. Necesitamos ser líderes que trabajemos por la unidad nacional, dejando de lado la polarización y la división. Y todo eso, tenemos que comunicarlo asertiva y ampliamente.

Hoy a los empresarios nos toca recuperar la confianza de la sociedad cumpliendo con nuestros compromisos de forma constante, coherente, transparente y visible. Se confía solo en lo que conocemos y nos genera certidumbre, para ello tendremos que comunicarlo de forma creativa y masiva empezando por nuestros colaboradores.

Hemos de demostrar que la libre empresa productiva, es la vía correcta para resolver los problemas económicos de la sociedad. Por el compromiso histórico que esto implica debemos hacer gala de sentido social, de creatividad, de compromiso actuante, de visión trascendente, de confianza, de espíritu empresarial, de autoexigencia y de esperanza

Debemos actuar con confianza, debemos despertar confianza y por lo tanto la esperanza para recuperar a México. Este es el tiempo del empresario mexicano, en el que comprometidos a poner en juego todas las virtudes empresariales, vamos a demostrar que la economía de mercado con responsabilidad social, es la vía correcta para resolver los problemas de México. #OpiniónCoparmex

Rosa Marta Abascal Olascoaga

VP de Comunicación e incidencia

@rmabascal