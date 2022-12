La voz de la IP | La respuesta es no

Por Juan José Sierra Álvarez





La aprobación del llamado “Plan B” es una afrenta a la sociedad que se expresó de

forma clara y contundente contra la reforma electoral y las modificaciones a leyes secundarias en la materia propuestas por el titular del Ejecutivo Federal y respaldadas por el partido en el poder. Pero eso era, justamente, lo único que podíamos esperar.

El día que se discutió en el senado el desaseado “Plan B” aprobado en la Cámara de Diputados, subí a mi cuenta de Twitter algunos mensajes dirigidos a Senadores de la República para que en su voto expresaran el rechazo ciudadanos hacia la que muchos consideramos una maniobra para que el gobierno vuelva a tener injerencia en las elecciones.

Una de las respuestas, evidenciaba en una sola frase el hartazgo y la desesperanza que nos mira a los ojos todos los días cuando nuestra voz, nuestras expresiones ciudadanas y los esfuerzos que hacemos desde todas las trincheras para fortalecer a nuestro país, parecen no tener eco, ni apoyo y esa la que me llevó a las líneas que escribo el día de hoy.

¿Debemos claudicar? La respuesta es no ¿el hartazgo nos debe hacer abandonar la empresa? La respuesta es no ¿somos los ciudadanos quienes debemos ceder? La respuesta es no. No, porque México es nuestro. Su democracia es una construcción ciudadana y su fortalecimiento es el resultado de nuestra lucha por elegir en libertad y vivir en plenitud.

¿Qué es lo que sí debemos hacer? Insistir. No podemos, en ninguna circunstancia, permitir que nuestras luchas y logros se borren de un plumazo con la aprobación de quienes debieran representarnos y que tendrían sin titubeos que defender el sistema electoral y democrático, construido y avalado por la ciudadanía, que los puso al servicio de México y de los mexicanos.

El año se acaba, sí, pero los ciudadanos, los que hoy estamos y los que vendrán, siempre tendremos sabiduría para discernir y tiempo para exigir que en México prevalezca la democracia que impide que personas o grupos de poder impongan sus intereses por encima de los de la sociedad.

En el 2023, antesala del año en que se realizará la elección presidencial, los ciudadanos debemos reforzar nuestra lucha y nuestra participación, y debemos tener claro que el poder es nuestro y lo ejercemos cuando votamos en libertad, en elecciones transparentes, con organismos autónomos que garantizan que nuestra decisión cuenta y se respeta.

Por ello, desde Coparmex consideramos que nuestra lucha ciudadana por la defensa de la democracia y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s) debe continuar por la vía jurídica y agotar todos los argumentos para que el que prevalezca, sea el bien mayor.

Así como el año que concluye planteó retos en materia de salud y reactivación económica -que aún están vigentes- el 2023 traerá consigo el desafío de lograr que México siga siendo un país democrático, y juntos, lo vamos a superar.





#OpiniónCoparmex





Vicepresidente Nacional de Centros Empresariales de Coparmex