La voz de la IP | Primera línea de contacto

Por: José Alberto Castro Vera. Presidente del Comité Nacional de Política de Coparmex

En un país como México, donde hay falta de Estado de derecho, la primera línea de contacto del ciudadano con la ley se llama Tránsito Municipal (TM). Sin embargo, en más de una ciudad del país esta dependencia gubernamental en vez de ejercer su función de ejecutor de la ley, se ha convertido en un mero desviador de tráfico.

Ya sea en un accidente, obra vial o semáforo descompuesto, Tránsito Municipal está ahí, pero rara vez para infraccionar.

En México las infracciones de tránsito parecen estar de moda: estacionarse en lugar prohibido, circular en sentido contrario y bloquear intersecciones son cosa de todos los días. Eso debe terminar.

El premio Nobel, Gary Becker, señala que lo que toman en cuenta los delincuentes para cometer un ilícito es la utilidad de salirse con la suya frente a los costos de ser sancionados. Lo mismo sucede con la ley de Tránsito: los automovilistas saben que hay pocas probabilidades de ser multados.

La Teoría de las Ventanas Rotas consiste en la premisa de que tolerar basura, graffiti, así como zonas urbanas desatendidas incita a violaciones más serias de la ley.

Y esta resulta cierta para México; la señalética oficial ya no es suficiente y se recurre a “obstáculos”: los parques públicos necesitan colocar rejilla para que la gente no pise el pasto; se necesitan conos para evitar que los automovilistas se estacionen en lugares para personas con discapacidad; las calles requieren de bollas para que no sean invadidas, etc.

Este tipo de obstáculos son capas tangibles de nuestra falta de civismo como sociedad.

A pesar de esto, se equivocan quienes aseguran que la inseguridad y la corrupción —violar la Ley de Tránsito lo es— son un tema cultural de los mexicanos.

Quienes afirman esto, generan un prejuicio, y lo hacen ver como algo inevitable, cuando en realidad no lo es. De lo contrario, ¿cómo se podría explicar el respeto a los límites de velocidad en las ciudades de México y Puebla a partir de la instalación de fotomultas?, ¿o el apego a la ley por parte de los mexicanos viviendo en otros países?

La responsabilidad es compartida, ciudadanos y autoridades debemos actuar.

Por un lado, los padres de familia debemos poner el ejemplo a nuestros hijos y evitar que esa mediocre costumbre se herede. Las escuelas deben regresar las clases de civismo al salón de clases. Los sacerdotes deben destinar parte de sus sermones a criticar estas prácticas —muy comunes afuera de las iglesias— y enfatizar en el orden público.

Por el otro, la autoridad debe erradicar la tolerancia a la violación del reglamento de Tránsito Municipal. Además, el municipio tiene margen para subir los montos a las multas, a mayor demanda, mayores precios.

Los beneficiados seríamos todos. Los ciudadanos en la convivencia diaria, y los municipios hasta podrían incrementar sus ingresos.

Tránsito Municipal es la primera línea de contacto del ciudadano con la ley. Debe asumir su papel de acelerador del Estado de derecho.