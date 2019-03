La Voz de la IP | Recuento de 100 días en el ámbito fiscal

Por: Reginaldo Esquer Félix, Presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex

Según refiere un documento elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, Franklin D. Roosevelt fue pionero en el concepto de 100 días cuando asumió el cargo en 1933.

Dicho lo anterior, a la luz del origen de esta tradición política, pero enfocándonos en la materia fiscal, ¿cuáles son las promesas políticas y qué avances se tienen en estos primeros 100 días de gobierno federal?

Hagamos un pequeño recuento. Por un lado, se propone que no habrá nuevos impuestos ni los que están serán aumentados. Eliminación de la Compensación Universal, Decreto de Estímulos Fiscales en IVA e ISR para la Frontera Norte y Consulta Popular en materia fiscal.

Una promesa de campaña cumplida podría considerarse el primero de los temas, por lo menos en el primer año de gobierno, salvo el incremento abusivo de la tasa de retención de ISR a intereses generados en inversiones. Es una realidad que no se crearon nuevos impuestos y que los impuestos existentes no fueron incrementados (salvo el indicado), pero no podemos estar seguros de que se cumpla la promesa de no hacerlo por todo el sexenio . El costo de los nuevos programas sociales propuestos por esta administración y la baja en la recaudación los primeros meses de este año pueden presionar a este gobierno a reconsiderar su promesa.

LA ELIMINACIÓN DE LA COMPENSACIÓN UNIVERSAL

Se justificó por el combate a las empresas fantasmas, y aunque hay razones para estar preocupados por lo que esta práctica genera al sistema fiscal, el gobierno federal ha sido muy hábil en comunicar que esta era la única forma de combatir este fenómeno. Nada mas alejado de ello, es obvio que no todas las empresas tienen relación con estas prácticas de evasión fiscal, pero la solución propuesta por la SHCP pretende generarle liquidez al gobierno federa, y con esta medida no le ha importado afectar severamente a micro y pequeñas empresas que no podrán soportar el tiempo que les tomará recuperar sus saldos a favor por la vía de la solicitud de devolución.

El DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES DE IVA E ISR

En la frontera norte terminó, hasta el momento, en una gran simulación. El decreto se gestó con limitaciones perfectamente calculadas, de forma que muy pocos contribuyentes pudieren obtener el estímulo, se dice que menos de 20 por ciento obtuvo el beneficio.

Finalmente, se propone a nuestro juicio como una iniciativa tramposa, escondida en la atractividad mediática de la propuesta de revocación de mandato, modificar la CONSTITUCIÓN para permitir que a través de la

CONSULTA POPULAR

Se pueda preguntar a la gente, qué impuesto cobrar, determinando incluso los sujetos obligados y los actos o actividades gravados por un impuesto. Aun para un experto profesional de la materia tributaria, aun teniendo toda la información posible, sería realmente complejo concluir lo que ahora se pretende obsequiarle en decisión a la gente. Si realmente se le quisiera dar al pueblo de México una instancia democrática de participación, por qué no se propone abrir la CONSULTA POPULAR para que el pueblo determine cómo ejercer el gasto público, o cómo y hasta cuánto se debe endeudar al país.

Los contribuyentes de México conocen y aceptan su responsabilidad de contribuir al gasto público, no se trata de pagar más o menos impuestos, se trata de contar con un sistema fiscal justo y equilibrado. Este gobierno federal tiene la oportunidad y las condiciones de trascender en el camino correcto ¿seremos convocados?