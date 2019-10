La voz de la IP | Responsabilidad transgeneracional en el discurso de Greta Thunberg

Por: LUIS DURÁN PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE COPARMEX, Y PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE LAUREATE MÉXICO Y DE UVM

Casi todos la hemos visto: jovencita de 16 con largas trenzas y gesto adusto. Greta habla con voz trémula, poca paciencia para quienes desean encasillarla como la niña brillante que se asoma al mundo de los adultos. Ella concede que su presencia en esos foros está fuera de lugar porque debería estar en clases y no convirtiéndose en un dedo índice que acusa.

Se ha hablado de propuestas de Thunberg sobre la emergencia del cambio climático, pero olvidan la parte más original de su discurso: adolescentes y niños avisándonos que nos observan desde el futuro. Y en caso de que fallemos en revertir tendencias climáticas, ellos no fallarán en acusarnos. Greta exclama en la ONU: “no se los perdonaremos”.

Y no acepta gato por liebre: con ciencia en mano, fija metas. Niños y jóvenes estarán insatisfechos si no cumplimos con los indicadores para mantener el calentamiento menor a 1.5°C. Actualmente, oscila entre 0.8-1.2°C. De acuerdo con Greta y el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, para tener 66 por ciento de posibilidades de lograr limitar el calentamiento a 1.5° disponíamos en 2018 de un presupuesto de emisiones de 420 gigatones de CO2. Greta nos acusa de emitir, 42 gigatones anuales. Sus matemáticas son sencillas: en menos de 10 años, habremos agotado el presupuesto y el calentamiento global se acercara a los 2°C.

Ella también nos acusa de ocultar la verdad, ignorar la ciencia, no encender alarmas que adviertan que nos hallamos frente a una emergencia. Acusa a países ricos de no cumplir con el Acuerdo de París con la celeridad que obliga la abundancia en la que viven, mientras que países en vías de desarrollo deberían tener más tiempo de construir infraestructura para disminuir emisiones.

En voz de Greta, generaciones futuras no aparecen envueltas en el mañana y están ahora pasando factura. Ella no es juez y no puede decirnos que harán para castigar nuestra indiferencia, pero el mensaje es claro. Para ellos, nosotros somos responsables. Gobiernos lideran la lista, pero Greta incluye a los que vivimos el día sin pensar que cada acto contribuye a acelerar el calentamiento o a detenerlo.

Y para detenernos, exigen representatividad. Ellos piden lugar en mesas de discusión, hacen activismo ambiental, ejercen derecho de huelga, exigen que sus padres sean consumidores responsables. Se informan, debaten, se niegan a ser pasivos. ¿Qué pasará en 10 años, cuando Greta tenga 26 y no requiera permiso para ausentarse y participar en la Cumbre sobre Acción Climática de la ONU? Si estamos a su altura, estaremos en camino correcto, no sólo en medidas para frenar el cambio climático, sino para ser una sociedad dispuesta a rendir cuentas y menos tendiente al autoengaño y complacencia.