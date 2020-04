La voz de la IP | Un Gran Acuerdo Nacional

Por: Rosa Marta Abascal Olascoaga

Itzel es madre de una niña de 7 años, peinadora muy eficaz. Todos los días peinaba a muchas ejecutivas después de que hacían ejercicio. Tenía un sueldo base pequeño, sus ingresos dependían del número de clientas. El lugar donde trabajaba cerró hace un mes, ella vivía al día, ha perdido su ingreso y su forma de llevar comida a casa, nadie la busca dado el #QuédateEnCasa.

Por su parte, Andrés es un mesero del restaurante en el que acostumbraba desayunar, estuve asistiendo allí la última semana antes de la declaración de la fase 2. Todos los días me platicaba angustiadamente cómo se habían reducido los comensales, como el dueño del lugar tuvo que hacer malabares para mantener, mediante un salario consensado con ellos un ingreso que no llegara a cero. Sin embargo, sin actividad ni comensales, el restaurante no podría sostener esa situación más allá de una semana.

Lo que no alcanza a ver ni entender el presidente de México, quien sin duda conoce las realidades de pobreza, es que esas personas tienen un empleo de forma directa e indirecta gracias al esfuerzo de 4.4 millones de empresarios dueños de pequeñas y medianas empresas, mismos que generamos más del 80% de los empleos, al menos hasta antes de la grave crisis en la que nos encontramos desde el año pasado y la cual se ha agravado por la pandemia.

Andrés Manuel y la #4T no alcanzan a entender tampoco que las personas que dependen de un salario como Itzel y Andrés, no van a salir adelante exclusivamente con apoyos federales. Se requiere de las empresas, pues es mediante éstas que se genera riqueza la cual se derrama a través del consumo de bienes y servicios que, a su vez, son atendidos por personas que tienen empleo, gracias a esta dinámica de comercio. Sin el sector empresarial es imposible sacar a todas esas personas de la pobreza e imposible que se logre un desarrollo humano integral de todos los mexicanos, fin último y más importante de cualquier gobierno.

El presidente confunde y agrede con sus comentarios a los empresarios, polarizando a la sociedad y desconcertándola; en pocas palabras no entiende que no entiende. Pero eso ya nos queda claro. Desde COPARMEX hemos puesto en la mesa propuestas concretas eficaces y efectivas, pero no hemos sido escuchados.

Ante esta realidad, ¿qué nos queda? Nos queda seguir siendo emprendedores con la visión que nos distingue, las adversidades no nos detienen. Nos queda defender el empleo de Itzel y de Andrés uniéndonos, sí, uniéndonos empresarios, sindicatos, sociedad civil y gobiernos locales en un Gran Acuerdo Nacional, diciendo al unísono: #NoNosdetieneElVirus.

Olvidemos la polarización y las descalificaciones. Si no nos escuchan, trabajemos y apoyémonos solidariamente para que no nos detenga la coyuntura. Insistamos, pero no esperemos a que el gobierno reaccione. La solución está en nuestras manos. Hagamos eco al mensaje que el CCE ha puesto en la mesa: el Gran Acuerdo Nacional de todos los sectores.

Consejera Nacional @rmabascal