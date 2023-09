La voz de la IP | Un Proyecto de Presupuesto muy electorero

Por Carlos Villaseñor Franco

Las cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), que fue entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la semana pasada, dejó más que claras las prioridades del Poder Ejecutivo y su juego y estrategia política para el próximo 2024. Un proyecto muy “social” por llamarlo de alguna manera y un telón muy apropiado para abrir a la tercera llamada del proceso electoral que inicia; donde se renovarán cargos públicos en los 32 estados y, claro, en la dirigencia federal.

No quisiera parecer fatalista, y desde luego que no estoy en contra de que existan apoyos sociales; lo que en realidad me parece perverso es la ligereza con la que etiquetan y aumentan los montos para programas de desarrollo social, mismos que han incrementado considerablemente durante esta administración, sin una estrategia que responda a necesidades técnicas, ni a un análisis a fondo donde se revise y destinen los recursos a quienes realmente los necesitan. El derroche de dinero que se ha ejercido en ese sentido ha llegado a bolsillos que no le dan el uso adecuado al recurso público.

Este paquete económico es, además, el último que diseña la administración actual, en un contexto económico apretado por condiciones internacionales y nacionales y con tintes muy a modo para ganar aceptación de quienes directamente reciben incentivos. De aprobarse, el Gobierno Federal otorgaría cifras históricas a sus proyectos “prioritarios” como lo son: Pensiones a Adultos Mayores, Tren Maya y Programas de Becas. Es aquí donde surgen las interrogantes sobre Seguridad, Educación, Salud y Desarrollo Rural que no las han considerado relevantes a pesar de las ausencias que tienen estos rubros.

“Es importante mencionar que el PPEF para el próximo año contempla un gasto total de 9 billones de pesos, lo que significa un incremento real de 4.3 por ciento con respecto al aprobado en 2023; sin embargo, se tienen previstos ingresos presupuestarios sólo por 7.3 billones de pesos, por lo tanto, debido a que se estiman menos ingresos y más gasto, el presupuesto nace con un déficit”, lo anterior de acuerdo a un analisis realizado desde Coparmex.

Asimismo, observamos que el incremento en salud es insuficiente ante el aumento de 30.3 millones de personas sin acceso a este servicio, reportado por el CONEVAL en su más reciente medición de la pobreza. En lo que respecta a Seguridad, el aumento real es de solo 2 por ciento mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina, tienen aumentos superiores al 50 por ciento; y sólo se contempló el incremento del 1 por ciento para Educación. Entonces, ¿qué es lo realmente prioritario para el Gobierno Federal?

En los últimos proyectos presentados, desde Coparmex hemos llamado a las y los legisladores para hacer una revisión puntual del paquete económico, apegado a criterios técnicos, sociales y financieros que promuevan la competitividad y el desarrollo, que atienda las áreas de oportunidad y que incentiven y promuevan un país más incluyente, donde se ponga al centro a las personas y se enfoque en mitigar las carencias que existen en los servicios básicos y que mejoran las condiciones de vida para las y los mexicanos. Se puede ¡Claro que se puede! #OpiniónCoparmex





Vicepresidente Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional en Coparmex