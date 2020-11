La Voz de la IP | Un Sí Por México, un sí por los ciudadanos

Encontrar escepticismo en cualquier movimiento social, es en el México que vivimos, parte de la normalidad asociada a un pasado de fraudes, de poder absoluto, de mentiras, enriquecimiento político-económico inexplicable y de apatía sistemática desde los partidos y gobiernos a cualquier lucha personal o de grupo.

Impulsar hoy el empoderamiento, el ejercer ciudadanía responsable, creadora, capaz, exigente, visionaria y respetuosa, nos remite siempre a un ayer de luchas enmascaradas como movimientos sociales cuyos fracasos y lejanas realidades, envenenan el presente y ponen en riesgo el futuro.

Con los años y los engaños a la sociedad se nos volvió costumbre decir NO. No a los cambios, no a votar, no a participar, no a defender, no a invertir tiempo ni esfuerzo en exigir mejores condiciones. No a fortalecer liderazgos, no a la asociación productiva de ideas y acciones. No a todo lo que significara otorgar poder a otro ni a sumar nuestra voz a nada.

Aunque la presión y la inaplazable necesidad de frenar la incesante descomposición social nos ha obligado poco a poco a mirar -y con mayor frecuencia a seguir- las luchas que de manera firme y decidida han surgido para crear instituciones sólidas y ejemplares como el Instituto Nacional Electoral, la autonomía del Banco de México, entre otras, que han contribuido a la maduración democrática del país y que han servido para atacar plagas como la impunidad, la corrupción, la inseguridad y la injusticia

La capacidad de acuerdo y coordinación entre las asociaciones, movimientos, organizaciones, fundaciones, etc., se manifiesta actualmente en la suma de todas las voces con la integración de una agenda ciudadana que dice “Sí por México”.

Causas como la importancia de vivir una democracia plena, la justicia para todos, una economía inclusiva que combata de forma eficaz y comprometida la desigualdad y la pobreza, el acceso a educación y salud universal con calidad, la equidad sustantiva entre hombres y mujeres, el combate a la violencia contra las mujeres y el cuidado del medio ambiente amalgaman las acciones de por lo menos 470 OSC reunidas en este esfuerzo ciudadano.

Sí por México se ha encontrado con la descalificación, la desinformación, la calumnia gubernamental y también se ha encontrado con la voluntad inquebrantable de los mexicanos de tomar en sus manos y llevar sobre sus hombros la reconstrucción de nuestro país con planeación y decisión desde la Agenda Ciudadana del Sí por México, cuya voz se escuchará cada vez más clara y cada vez más fuerte.

El compromiso de más de 43 mil hombres y mujeres con México encontrará buen puerto cuando nuestro gobierno y los partidos políticos asuman que en nuestro país el poder de la participación ciudadana se fortalece día a día y que son ellos, quienes deben sumarse a las causas como mexicanos comprometidos y responsables del presente y del futuro.

Sabemos que el reto que hemos puesto sobre la mesa no es sencillo de enfrentar, estamos conscientes del escepticismo ciudadano producto del engaño cíclico del que como sociedad hemos sido objeto, ante ello el llamado a hacer nuestro el Sí por México.

Si bien nuestro pasado es imborrable, no tiene por qué definir nuestra capacidad de exigencia y participación en el presente. Las derrotas y victorias algo nos han enseñado y es que el “el no, ya lo tenemos”. Vamos con determinación, con la razón y con el poder de nuestra ciudadanía responsable a construir y lograr juntos el Sí Por México.

Este diez de noviembre participa en la Convención Nacional, retemos juntos a las instituciones políticas y gubernamentales, que el Si por México sacuda los viejos polvos y creencias de que el ejercicio del poder es absoluto y está reservado para uno o unos cuantos.

Juan José Sierra Álvarez

Vicepresidente Nacional de Vertebración,

Crecimiento e Incidencia de Coparmex