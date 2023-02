Las acciones desabridas de Biden para los migrantes

La historia de los Estados Unidos está arraigada, por su propia naturaleza, a la migración. Pero si nos enfocamos a los últimos tiempos, podemos ver que los presidentes más recientes, como Barack Obama y Donald Trump, han tenido distintas reacciones para enfrentar los estragos provocados en su país por la migración indocumentada.

No obstante, y para muchos líderes migrantes, los resultados han sido poco alentadores para pensar en mejorar su condición legal. Obama, por ejemplo, tuvo una gran conexión con los latinos, sin embargo, terminó siendo el mayor expulsor de migrantes en la historia de Estados Unidos. Y de Trump qué podemos decir: gestó su triunfo en las elecciones presidenciales, gracias a su narrativa antiinmigrante.

Si nos enfocamos en la actualidad, el gobierno de Joe Biden se ha visto titubeante en sus políticas migratorias. Varios estados, por ejemplo, lo han desafiado (no olvidemos que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió camiones con migrantes indocumentados a ciudades gobernadas por demócratas, como New York). Algunos analistas creen que las acciones de Biden no son del todo contundentes y sólo maquillan la magnitud del problema migratorio, como la inversión que anunció su gobierno de más de 950 millones de dólares para tratar de disminuir la migración proveniente de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Si bien estos recursos serán destinados para la creación de empleos, financiar a pequeñas empresas y mejorar la educación no son suficientes para contener la movilización masiva de personas que asfixia día a día la frontera entre Estados Unidos y México.

Otra de las acciones de Biden fue informar a la Corte Suprema que, posiblemente, la pandemia de Covid-19 expire en mayo, con lo cual se concluiría la restricción fronteriza conocida como Título 42, impulsada por Donald Trump. Aunque pareciera que se trata de una buena noticia para los migrantes, “esto es sólo un parche para un sistema migratorio que no funciona”, comentó Oscar Leeser, alcalde de El Paso, Texas, una de las ciudades fronterizas que se han visto rebasadas por los miles de migrantes que requieren techo, comida y servicios de salud. (Organizaciones de derechos humanos estiman que, tan sólo en El Paso, se dan hasta dos mil quinientos cruces de personas al día).

Si bien con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se avanzó en la narrativa, al ya no considerar “delincuentes”, “violadores” y “criminales” a los migrantes, no ha sido suficiente. Por si fuera poco, las iniciativas de reformas migratorias que se discutían en el Congreso de los Estados Unidos, y que ayudarían a millones de “dreamers” y trabajadores agrícolas, quedaron fuera del presupuesto para este 2023. Es decir: no se destinaron recursos para seguir peleando por la causa de los migrantes.

Mientras las acciones de Joe Biden no terminan de trascender en la vida de los millones de indocumentados que viven en su país, los migrantes siguen apuntalando la economía de Estados Unidos con su trabajo. (El 55% de las empresas con un valor de mil millones de dólares o más, tienen al menos a un fundador migrante.) Y ni qué decir de la comida mexicana, que la comercializan nuestros migrantes en cualquier lugar que se encuentren y que ha servido de influencia para ponerle sabor a su evento deportivo más preciado, con un sombrero de nachos, en lugar de un casco de fútbol americano y un delicioso guacamole digno del Super Bowl.





Titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato.

