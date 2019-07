Las bajas de AMLO

Los ajustes en el gabinete presidencial son algo común y les ha sucedido a todos los mandatarios en funciones. Hacer relevos es en muchas ocasiones refrescante y deseable para el equipo de un gobierno. El presidente en turno, en la mayoría de los casos, decide cuándo y las razones de los cambios, sin embargo, no siempre es así, al menos no para este gobierno.

Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador las bajas en su gabinete han sido por diversas razones y bien vale la pena resaltar al menos dos de ellas. Tanto Germán Martínez, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social como Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, decidieron renunciar de manera particular.

En ambos casos las renuncias se dieron vía twitter y con textos en dónde si bien agradecían al presidente también hacía una serie de señalamientos que no sólo mostraron una serie de situaciones delicadas que pasan en el actual gobierno, sino que además dejaron muy mal parado a su jefe, al presidente López Obrador.

AMLO ha minimizado los cambios, ha anunciado que lo más probable es que no sean los únicos, tiene razón. El problema para el presidente es en la forma, hay una preocupación válida porque las salidas de Martínez y Urzúa se dan con un tono de fastidio y desesperación. A pesar de que se venía hablando de una serie de complicaciones dentro del gabinete las dimensiones de lo que vimos eran inimaginables.

El titular de Hacienda es una de las piezas fundamentales de cualquier gobierno, solo tan importante como el de Gobernación. ¿Qué fue lo que vio Carlos Urzúa para decir basta? Lo que ha señalado tiene que ver con la manera en que parte del equipo cercano del mandatario quiere hacer política en su beneficio, específicamente el jefe de la oficina Alfonso Romo.

También se destaca la preocupación del ex titular de Hacienda sobre las obras emblemáticas de López Obrador: La refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucia, ante esa preocupación el mandatario ha dicho que ambas seguirán su camino. Las diferencias entre López Obrador y Urzúa llegaron incluso más allá, pues en el Plan Nacional de Desarrollo el mandatario decidió hacer uno propio sin tomar en cuenta lo dicho por el ex secretario.

De nada sirve tener especialistas en un equipo si las decisiones se darán a capricho del mandatario. Es preocupante que esto se dé en todos los rubros de gobierno y presenta un antecedente, ante un desencuentro entre los secretarios y su jefe, no cabe duda quien tendrá la razón, aunque no sea correcto. Es decir, hasta en su equipo AMLO tendrá otros datos.

Los cambios seguirán, eso es algo que sucede, en este y en cualquier otro gobierno. El reto para el mandatario es que esas bajas se den en los mejores términos y que la gente calificada se quede en su equipo. No tiene ningún sentido que lo acompañen funcionarios para decirle que sí en todo. El presidente, hasta en su equipo, debería tener equilibrios. Porque sin equilibrios, el presidente omnipotente, se parece mucho más a una apuesta de pasado que de futuro.