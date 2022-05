Ya celebramos el Día de las Niñas y los Niños; el Día de Trabajo y en 48 horas el Día de las Madres. Tres fechas significativas del calendario y oportunidades para dignificar, socializar y variar las actividades de un “día normal”.

El colectivo igualmente mantiene vigentes los demás días de significación, salvo algunas excepciones. Cada uno con sus propios orígenes y representaciones sociales, incluyendo a los de la esfera íntima.

Así, en el tiempo, el poder de la palabra y la tecnología de punta van cambiando la mentalidad de las personas y buenas prácticas en los diferentes ámbitos de la vida. En este sentido, ¿cómo maximizar el poder individual de las “palabras y los algoritmos” [incluyendo las tres festividades referidas] para las buenas prácticas que abonen al interés general y por añadidura a la emoción de la felicidad y su conocido algoritmo.

a) Veamos, algunas frases célebres, desde el poder de la palabra y focalizadas en “Dicen que los poetas dicen más en pocas palabras” (FdeGZ):

“Sólo hay dos legados que podemos dejar a nuestros hijos. Uno son las raíces, otro las alas” (Johann Wolfgang Van Goethe);

“Encuentra tu pasión” (Club de los poetas muertos);

“El mundo no se mueve únicamente por los poderosos empellones de los héroes. Sino también por la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honesto” (Helen Keller);

“El verdadero amigo está en tu caída antes de que tú toques el suelo: siempre.”;

"El corazón de una madre es un abismo en el fondo del cual siempre encuentras un perdón". (Honoré de Balzac);

“Madre hay solo una, no la ames en pasado o futuro. Ámala en presente” (Pedro Pantoja Santiago;

“Las madres siempre tienen ese encanto secreto de tratarnos siempre como un niño” (Reinaldo Arenas).

Al reflexionar, practicar las lecciones de vida obtenemos motivación, fuerza, comprensión y percibimos moralejas: Por ejemplo, 1. las “sencillas tareas” de las mamás para continuidad la humanidad y el trabajo en equipo requerido del hogar, 2. en el “día normal” se forjan, paso a paso, las metas deseadas y esperadas.

b) ¿Y los algoritmos? Ahora, demos la bienvenida y promovamos a las herramientas que evolucionan a favor del humanismo. Al conjunto de instrucciones definidas y no ambiguas, que apoyan, entre otros, a dar respuestas con datos “duros” al cómo, cuando, cuanto, la ruta, donde, etc.

Aportaciones: Ejemplos enunciativos, los Tutoriales, las guías de Algoritmos, la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, la Ciencia de datos, los escenarios alternativos, Predicción de delitos, detección de anomalías basado en aprendizaje profundo, la detección de fraudes, de intrusiones, los diagnósticos médicos, etc, etc. Al final, protocolos y manuales que cumplen una función particular, cosechemos las relaciones dinámicas entre ellos.

Coincidiremos que “las palabras y los algoritmos” tienen sentido cuando son instrumentos para llegar a buen puerto… recordemos los “7 puertos de la vida” para coexistir con dignidad, plenitud y en paz comunitaria: Valores; Salud (física, emocional, espiritual); Familia; Trabajo; Autodesarrollo; Participación comunitaria y Esparcimiento.

Concluimos, bienvenido el cambio y la transformación en nuestros días. Resonemos que más allá de las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas internas y externas, cumplamos los objetivos múltiples del tejido social.

Tarea, fomentemos las buenas prácticas y estilos de vida sanos, transitemos en la “Pirámide de Maslow” en sus cinco niveles. Felicidades a las mamás.

