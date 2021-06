Las cartas del 24

Por: Miguel Ángel Sosa

Se acabaron las elecciones intermedias y ahora todas las baterías apuntan a la presidencial del 2024. Dentro y fuera del gobierno inician los jaloneos para apuntalar a los suspirantes que sueñan con llegar a la silla que hoy ocupa Ándres Manuel López Obrador.

Los hay muy visibles y con alto perfil mediático, como el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Por cierto, ambos con el agua hasta el cuello por los escándalos de corrupción que arrastra la línea 12 del metro capitalino.

En la esquina de enfrente está Ricardo Anaya y su gira del adiós, que para como van las cosas, tendrá que dedicarse a otros menesteres, pues lo único bueno de sus excursiones de pueblo han sido los miles de memes que le han valido igual número de burlas en las redes sociales.

No hay que perder de vista a los gobernadores que aún están en funciones, entre los que destacan algunos no solo por la notable operación política, sino por la buena aprobación en sus estados. De los panistas, Mauricio Vila (Yucatán) y Diego Sinhue (Guanajuato); así como Miguel Riquelme (Coahuila), Alejandro Murat (Oaxaca) o Alfredo Del Mazo (Edomex), en lo que respecta a la escuadra tricolor. A ellos se suman perfiles como el del gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, o del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien lleva las riendas de Morelos.

Parecen muchos en la fila, pero al final la paja se irá quedando en el camino. Faltan los legisladores que levanten la mano a punta de trabajo y presión desde el Congreso, entre los que están los senadores que harán frente a su segundo trienio y los diputados federales de la nueva Legislatura.

Quedan tres años, que sin duda se irán volando, para que los ciudadanos vuelvan a las urnas y elijan al próximo Presidente o Presidenta de México. ¿Llegó la hora de que el país sea gobernado por una mujer? A mí sí me gustaría, usted qué opina.