Las codiciadas plurinominales

Por HÉCTOR MUÑOZ





Los partidos políticos han empezado a definir a sus candidatas y candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados, que como norma política son designados por decisiones cupulares y en las que se coloca en lugares privilegiados de las listas a prominentes y destacadas figuras, recomendados, amigos y a aquellos surgidos de acuerdos políticos.

Lo cierto es que históricamente son los espacios más codiciados, sobre todo los ubicados entre los seis u ochos primeros lugares, en algunos casos, que son los que cuentan con mayores posibilidades de lograr una curul por esta vía, sin la necesidad de haber hecho campaña proselitista para buscar el voto de los ciudadanos. Es decir, no son electos por la voluntad de los electores.

Hay quienes han tenido un cargo de representación popular en varias ocasiones, tanto federal como local, sin haber ganado una sola elección. Incluso, este año podrán reelegirse por la vía plurinominal, sin importar que en la pasada elección federal hayan obtenido un espacio en San Lázaro de la misma forma.

Hoy en día, la elección de los llamados diputados pluris se realiza mediante lo que el artículo 52 constitucional llama como listas regionales, o sea, cada partido político presenta una lista de 40 candidatos y así cada uno obtendrá tantos diputados de representación proporcional como el porcentaje de votos que haya alcanzado en cada una de las cinco circunscripciones, en las que electoralmente está dividido el país.

La Cámara de Diputados está conformada por 500 integrantes, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, pero basta con que un partido político logre el tres por ciento de la votación y con ello conserve su registro, para que tenga derecho a contar con legisladores, aun sin haber ganado tampoco algún distrito electoral.

En la elección del 2018, la alta votación que obtuvo Morena le permitió alcanzar 85 pluris; el PAN, 41; PRI, 38; PRD, 12; PVEM, 11; MC,10, y PT, 3. El PES no logró el 3% de la votación, por lo que no sólo no tuvo diputados mediante este esquema, sino que perdió el registro como partido político. El INE tiene la atribución de asignar las y los plurinominales en concordancia con la votación popular y la Constitución.

Por lo pronto, el PAN, el PRI y el PRD conformaron sus listas, que en. la mayoría de los casos son rostros conocidos Los panistas palomearon a Margarita Zavala, quien competirá por la doble vía y quien por cierto no ha ganado una elección; Santiago Creel y Francisco Ramírez Acuña, entre otros, mientras que los priistas tienen en primera línea a su propio dirigente nacional, Alejandro Moreno, y a la secretaria general Carolina Vigiano, a su esposo el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien sería reelecto.





