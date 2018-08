Las dimensiones de la Seguridad en el cambio de gobierno

Agradeciendo las observaciones y sugerencias de amables lectores, profundizaré en la relevancia que tiene dotar de contenidos a los conceptos en áreas tan sensibles como la Seguridad y que se transforman, en muchos casos, cuando carecen de precisión en sus objetivos, pasan a convertirse en verdaderas tragedias ¿Cómo es posible este dramático y abstracto proceso? Para responder debemos comenzar por un viejo pero incontrovertible axioma de la metodología de la investigación: un concepto mal definido no puede ser aplicado.



Mal definido significa, ambigüedad en sus presupuestos, imprecisión en sus objetivos, confusión en su utilidad, entre otras variables que afectarán de manera lógica, las hipotéticas aportaciones para atender un problema determinado. Cuando pasamos al ámbito de las Ciencias Sociales y tareas de gobierno, la relevancia respecto del contenido de los conceptos, cobra aún más relevancia. Pues en el proceso de toma de decisiones, en este caso en las dimensiones de la Seguridad, nos encontramos ante la exigencia de dotar a las áreas de responsabilidad y por lo tanto, de las leyes, instituciones y recursos que deberán destinarse para contribuir a la preservación de la vida cotidiana y a la plena vigencia del Estado de derecho.

El próximo equipo de gobierno, se ha dirigido de la mejor manera, a atender cada una de las áreas de la administración federal. En particular lo que concierne a la grave situación de inseguridad pública, que nos ha conducido a enfrentar como no sucedía desde los prolegómenos de la Revolución Mexicana, un verdadero desafío a la viabilidad del Estado en varias partes de la República. De allí que al yuxtaponerse el ámbito de la Seguridad Pública, con los de la Seguridad Nacional e Interior, es que se vuelve una verdadera exigencia no sólo precisarlos sino sobre todo, establecer qué le corresponde a cada institución y cómo debe atender el problema.

Un sencillo ejemplo. Llevamos meses discutiendo la pertinencia o no de una Ley de Seguridad Interior, como consecuencia directa de una continuada y aguda crisis en Seguridad Pública. Por otra parte, contamos con un confuso entramado jurídico respecto de lo que se entiende por Seguridad Nacional y como debe atenderse. No obstante, la ola de violencia crece y la debilidad estructural de sociedad, gobiernos y de algunas instituciones federales, también.

De allí, que el equipo gobernante y el Presidente electo, debieran comprender en cuanto a inseguridad pública se refiere, que la profundidad de la crisis es de tal magnitud, que a pesar del ejemplar proceso democrático electoral que acabamos de vivir, este muy grave problema puede convertirse en el corto plazo, en una fuente de erosión para su legitimidad. Hay tiempo y condiciones suficientes para atender una exigencia que incluso, en el contexto internacional y de geopolítica, representa el especificar los contenidos, prioridades, aplicación y métodos de evaluación en las dimensiones de la Seguridad.





