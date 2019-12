Las esculturas de Sergio Peraza

Por: Ana María Longi

Artistas y admiradores que han tenido la oportunidad de observar la manera tan especial como trabaja sus esculturas el por siempre genial Sergio Peraza; aseguran que el joven Maestro (igualmente de pintura y grabado); se entrega por entero a sus gigantescas obras. "Porque cuando el gran creativo empieza a utilizar sus metales, sus resinas, sus cinceles o sus estiques, deja de ser un humano, para transformarse en energía, fuego, pasión y esfuerzos imparables. Ya que Sergio empieza por renunciar a todo. Incluso a dormir, para dar paso total a su poderosa vitalidad. Por demás, amorosa, imperturbable, devota, y hasta ejemplarmente disciplinada, detallista y bella".

Al final, sus críticos, lanzan el clásico suspiro de alivio, para agregar: "¿Qué más podríamos decir?... Así es Sergio... Trabaja y trabaja, hasta que sus esculturas alcanzan los veinte metros de altura o mucho más; para, finalmente, ser depositadas con todo lujo de instrumentos transportables a las orillas de los hermosos mares que rodean nuestra extensión territorial" ... ¿Y qué más comentarios? Simplemente que a sus seguidores, lo único que se nos ocurre subrayar es lo antes dicho: ¡Así es Sergio!. Así que al entrevistarlo, "Arte y Academia", quiso enterarse también, de algunos de sus proyectos terminados en 2019, y, como siempre, los informes resultaron igualmente festejables. Porque las creaciones del artista, continúan favoreciendo al ciento por ciento no sólo nuestra cultura nacional sino incluso la internacional, porque Sergio ha sumado muchísimo y nos lo explicó así:

"Este año que ya se fue, ha sido muy productivo para mí. Develando un busto de bronce del poeta Amado Nervo. Allá en el merito centro de Mazatlán, Sinaloa; porque el poeta universal pasó parte de su juventud escribiendo para un periódico que allí estaba. No es el primer busto de Nervo que realizo, porque hay otros que hice en diferentes épocas de mi vida. Por ello creo que el que hice para la casa donde nació en Tepic, Nayarit, y que ahora es un Museo, logra que me busquen y me encarguen más. Y cómo a mí no me gusta repetirme, jamás acostumbro hacer una copia del mismo molde, sino que cada busto tiene una carga emocional diferente.

Y con su afable trato, igual al de su papá el inmortal Humberto Peraza; la charla continúa vibrando: "En febrero pasado presenté una expo en la Iberoamericana, campus Santa Fe: "El Cincel del Alma". Porque pienso, que el alma se puede modelar, metafóricamente hablando, con cincel, aunque también un golpe duro de éste puede quebrarla; especialmente a los que ya la tienen muy oscura, y que por más cincel que les metas, su fealdad no cambia. Y yo aspiro a que mis obras se sientan que fueron creadas por un ser de alma sensible. Por eso en esa exposición, reunimos obras de 25 años de constante trabajo. Pinturas, grabados y esculturas de diferentes materiales que yo ya no tengo y que las tuvimos que pedir prestadas a particulares. Obras que hice con el cincel de mi corazón.

"Esa exposición la inauguró el Rector de la Ibero, el Maestro David Fernández Dávalos y el corte de listón estuvo a cargo de la licenciada Ángeles González Gamio, nieta del arqueólogo Manuel Gamio, de quien realicé el busto en bronce que está en el Museo del Templo Mayor. Así que luego de enterarnos de sus conferencias universitarias, aventuras oceánicas y de buceo, a granel; señaló "que 2019; le resulta igualmente triste, por la ausencia de nuestro amado historiador Miguel León Portilla, a quién dedicó una escultura en la plenitud de su vida, y que ha cobrado gran resonancia entre los que tuvimos el altísimo honor de su amistad".

Un beso... Y hasta la próxima charla