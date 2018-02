Las fuerzas vivas del PRI

La rebelión en el PRI fue, y es, nada más que la verdad. Esta semana —incluso hoy— habrá cambios en la dirigencia nacional en respuesta a las demandas de las “fuerzas vivas”, que no tienen nada que ver con Star Wars , Darth Vader y el lado oscuro; y sí con grupos al interior que han negociado la salida de Enrique Ochoa y la llegada de sus representantes, para obtener la victoria en la elección. ¿Será muy poco tiempo para ganar?, ¿cuál es el verdadero papel de la alianza con el PES —partido de “un político hidalguense que está enojado y herido”—y “ya saben quién”?, pero mejor vamos por partes:

Las fuerzas vivas. Película de sátira política dirigida por Luis Alcoriza filmada en 1975, que narró la mal llamada Revolución Mexicana, donde se muestran las pugnas entre liberales y conservadores; pero que al final todos continuaban gobernando. 43 años después las fuerzas vivas presionaron a su candidato y al Presidente para apoderarse del CEN. Ex dirigentes afirman que las expresiones contra Ochoa iniciaron mucho antes del reparto de las candidaturas, “nunca dio juego a los comités directivos estatales en la postulación de candidaturas y toda su dirigencia despachó en oficinas de Polanco, no en la sede nacional”; incluso en varias ocasiones el Tlatoani Presidencial “lo respaldó y sobre todo lo aguantó”, hasta que hace unos días tomó la decisión.

¿Quién llega? La actual secretaria Claudia Ruíz será nombrada dirigente, y el ex gobernador Rubén Moreira ocupará su cargo; sin embargo en semanas pedirá licencia para ir al Senado; y quien en realidad operará la elección será el coahuilense. Como suele hacerse en la usanza priista el presidente renuncia y el secretario despachará el barco. El domingo Meade reconoció "particularmente" a Ruíz Massieu. Pero como dijeran los clásicos, todo se define hasta que el jefe lo anuncie.

Enojo de las fuerzas. Estos cambios se hacen en una coyuntura de un verdadero riesgo latente de fractura interna; ejemplo de esto son “las momias en el Senado, quienes argumentan que fue mala la decisión de apoyar a Meade y cambiar los estatutos”. El mensaje es “van a poner a Moreira para hacer ganar a como dé lugar a Meade. Reviven Manlio, Paredes y un par más” y el mensaje es uno “no se la van a soltar ni a AMLO ni a Anaya”.

Spots y grupos en campaña. La maquinaria se prepara para atacar. Insistirán con spots que provoquen miedo como “imagina un día sin atención médica para ti y tu familia”. Lo que deberían de pensar que en muchos municipios del país se han acostumbrado a vivirlo y respirarlo. Los operadores de las fuerzas vivas se quejan de que no los dejan trabajar —amarrar sus intereses— ya que son tres grupos los que operan la campaña: Presidencia (Nuño y Lagunes), equipo de Meade y los mexiquenses. El primer consenso ya se amarró: “harán todo lo posible para dejarlo en la Presidencia”.

Los discursos del Presidente no están —en este momento—dirigidos a la población; sino a las fuerzas vivas. “Por qué crees que repite una y otra vez que todo está bien, a pesar de que haya voces que aseguren lo contrario… no se lo está diciendo a sus adversarios, sino a los priistas, que encabezan la rebelión: Gamboa en el Senado y todos los diputados no mexiquenses”. La última hipótesis es que un hidalguense tiene fichas con “ya sabes quién”, en dos vías: ser su aliado; aunque AMLO insista en que no hará “leña del árbol caído”, o el caballo de Troya, que al ver los nombres de las candidaturas de Morena, ya hay muchos caballos de Troya; lo que al final provocará que arda Troya.

Conciertos electorales. Susana Harp, otra candidata santificada, pondrá a bailar a mis amigos oaxaqueños, sus mítines serán al menos 10 conciertos —uno por distrito—, donde cantará cielito lindo, la bruja, bésame mucho… Recordemos que en 2017 cantó en el concierto conmemorativo en los festejos del centenario de la Constitución a invitación de Cesar Camacho. También dicen que está afinando su voz para un concierto privado a “ya saben quién” el lunes 02 de julio con la melodía “que nadie sepa mi sufrir”. #Jap

