Las gotas de doña Olga

Ahí está la solución, eso es todo… Tanto estudio, tanta investigación, tanto aislamiento y todas sus consecuencias y tan fácil que es el remedio contra este COVID 19 que ha revolucionado al mundo, que tanto daño ha hecho en todos sentidos, que tantas muertes ha dejado… Se trata únicamente de ingerir las maravillosas gotas de “nano partículas de cítricos” y ya está!!!

Son varias las ocasiones en que la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha revelado el secreto para no usar cubre bocas y, al igual que su mentor el Prejidente López, ser inmune al Coronavirus.

Sánchez Cordero dio lección de ciencias: “se trata de una sustancia que penetra la capa de grasa del virus y lo mata, y aunque ha aclarado que esta sustancia no puede considerarse una cura, señala, sí es un método “preventivo” ante este virus.

Comencemos conociendo un poco sobre las nanopartículas de cítricos. Sabemos que el ácido cítrico es una sustancia que se encuentra en frutos como naranjas y limones, y está documentado que ella tiene propiedades que desactivan algunos virus... una nanopartícula es una millonésima cantidad de ácido cítrico capaz de actuar conforme a las dosis y al consumo recomendado, pero de ahí a que sea determinante para prevenir y más aun, actuar contra un virus tan letal como este, hay una gran diferencia, lo cual –a decir de la Organización Mundial de Salud incluso-, “puede ser reconfortante y aliviar síntomas leves del COVID, pero hasta ahora, ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad”.

Pues bien. A través de estos tiempos de pandemia, tenemos ya cuando menos dos soluciones para dar batalla a este virus: no requerimos de una vacuna ni de mayor alcance científico!!! Pese a estar, ahora sí, en la peor crisis de la pandemia, sabemos ya que “estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, esa es la recomendación de Andrés López y funciona, mírenlo a él, vivito y en campaña… ahora que si nos portamos mal, aguas con el virus porque hay un Dios que todo lo ve y, aunque no es justiciero, corremos riesgo de que nos entre el COVID…

Pero ahí no termina la cosa: si por algún motivo de cansancio, molestia, frustración, aburrimiento, depresión o cualquier alteración de ánimo luego de este prolongado encierro en el que cuando menos en seis ocasiones en un mes el Dr. López Gatell nos ha dicho que ahora sí, estamos en la peor fase de la pandemia, tenemos ya una solución para abalanzarnos a la calle sin problema usando la receta de la secretaria de Gobernación, blindémonos como ella para combatir el contagio del virus sin siquiera usar cubrebocas con partículas de nanomoléculas de cítricos… “Yo estoy blindada con mis gotas; las gotas de nanomoléculas, las partículas de cítricos. Las vi en varias entrevistas a esta chica, inteligentísima, ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus, entonces yo le pedí y además les distribuí a mis colaboradores”.

Seguramente Doña Olga también se acordó de su jefe y se las regaló; ahora que si además tomamos una pizca de carbonato diluido en agua tibia todas las mañanas, ya la hicimos!!!

La verdad es que, ante una sociedad harta de mentiras y falsedades, yo me fui a escuchar una opinión razonable; consulté a un Doctor más serio que López Gatell y opinó que no hay ninguna evidencia científica que respalde el ácido cítrico en nanopartículas para la prevención del SARS-COV-2; “es difícil aseverar que tomando unas gotas de nanopartículas de ácido cítrico se mate el virus”.

No es justo jugar así con la gente: una buena parte de los mexicanos sigue creyendo en su gobierno y sin mayor información hará caso de sus recomendaciones; independientemente del una buena confesión –que ahora ni iglesias abierta hay-, y del precio de las gotas –Doña Olga, voltee para acá-, las calles lucen más movidas y ya nos cansó el encierro. Surtámonos de limones, naranjas y toronjas, y vámonos a pasear!!!

