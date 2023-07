Las indias no pueden vivir en Polanco 

En las marchas de la oposición es común encontrar personas que emitan comentarios clasistas y racistas. No son manifestaciones elitistas per se, pero es fácil que participen en ellas quienes sí lo son, y ello ha dado pie a la descalificación desde el púlpito presidencial. Sin embargo, entre los leales al presidente también hay muchos clasistas.

En viajes internacionales hemos visto funcionarios y funcionarias alejarse de los códigos de vestimenta esperados, también hemos visto al presidente con los zapatos rotos, trajes viejos, o incluso de camiseta y con cocoles en la cabeza.

Como filosofía, hay que tenerlo muy claro, y hasta reconocerlo, nos gobierna un grupo que no quiere que las formas tradicionales sean las que dominen, porque ciertamente no tienen mucha relevancia para el fondo. En la práctica, un funcionario fachoso en una negociación internacional está mandando un mensaje de empatía con el pueblo de México, pero podría estarse debilitando frente a otro país: nos guste o no, las formas siempre han pesado en política.

De hecho, la llamada Cuarta Transformación, al desconocer las formas tradicionales, trata de imponer las suyas, generando un escudo protector frente a la oposición que con frecuencia cae en su trampa.

El clasismo, sin embargo, no tiene partido político. Las expresiones y las valoraciones del color de piel pueden provenir de cualquier fuerza política. Crecimos con ellas; claro, a unos les ha tocado decirlas, a otros escucharlas ... pero a todos nos toca erradicarlas.

Combatir el clasismo y la discriminación requiere políticas públicas sólidas, no expresiones dicharacheras, como las emitidas desde las conferencias mañaneras, hacia un grupo político. El “destape” de Xóchitl Gálvez ha demostrado que clasismo y racismo son un cáncer de nuestra sociedad completa y deben tener una respuesta social y de política pública.

De los propagandistas del régimen hemos escuchado y visto todo, pero lo más doloroso, me parece, es que en aras de generar un arquetipo negativo de Xóchitl, terminan exhibiendo el verdadero arquetipo que hay que desarraigar: los indígenas no pueden ser ricos, no pueden obtener una licenciatura, posgrados, ser exitosos y poner una empresa.

Caricaturistas, músicos, comediantes, políticos e influencers ligados a la 4T han salido los últimos días a decirnos, prácticamente, que los indígenas no pueden vivir en las colonias ricas (salvo que hagan la limpieza o corten el pasto). Para ellos la precandidata a la Presidencia no puede reconocerse indígena porque es exitosa, por su color de piel y porque vive en Polanco (en realidad vive en Reforma Social, que es una colonia popular junto a Las Lomas).

En el arquetipo del indígena que ha construido el actual presidente, sólo pueden ser tales quienes son pobres, obedientes, se benefician de “sus” programas sociales y van, voluntarios o acarreados, a sus mítines cuatrimestrales. Las personas indígenas no pueden ser indómitas como Xóchitl Gálvez.

Para los propagandistas de Morena, los indios no pueden vivir en Polanco; para Xóchitl Gálvez, por lo visto, ni el color de piel ni las carencias económicas son impedimentos para el éxito. Más allá de quién gane la elección de 2024, necesitaremos políticas serias para combatir el clasismo y la discriminación, pero también mucho respeto desde la Presidencia.