Las “izquierdas” en América Latina

Por: Jessica de Alba Ulloa

América Latina es uno de los continentes más desiguales del mundo. De acuerdo con el Banco Mundial, la desigualdad aumenta la pobreza y disminuye el impacto del desarrollo económico destinado a reducirla. Esta desigualdad se traduce en resultados electorales: los gobiernos son electos según los candidatos logren articular sus promesas con las necesidades de la gente.

Algunos de estos resultados electorales han beneficiado a la izquierda, pero su desprestigio crece en la región. Los discursos anacrónicos sobre un “imperio” inexistente al que culpan por sus ineptitudes y la retórica anti-neoliberal retrógrada sirven de base para instrumentar malas políticas y desarticular instituciones democráticas, centralizando el poder y debilitando la economía. Así, resultan gobiernos autoritarios como los que hay en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Cuba tiene el record de permanencia de sistema con los Castro y ahora con Díaz Canel. Han logrado la igualdad de la población: todos pobres (menos los militares, claro). Le sigue Venezuela con Chávez y Maduro, con una pobreza extrema que se dispara y con petróleo en el subsuelo, que pertenece a Rusia y a China. En Nicaragua, el país más pobre de la región después de Haití, Daniel Ortega se perpetúa en el poder. Ha gobernado de 1979 a 1990 y de nuevo de 2007 a la fecha. Pero hay más casos.

El de Evo Morales en Bolivia es digno de análisis. Si bien los resultados económicos fueron positivos en su momento, todo sistema necesita renovarse. El dirigente estuvo en el poder desde 2006. Ante la necedad de reelegirse interminablemente, la población cansada se hizo escuchar y el hasta hace unos días presidente, renunció y vino a México, dejando pendientes los cargos que pudieran existir de confirmarse un fraude electoral.

Malos gobiernos han resultado en situaciones imposibles para los recién llegados. En Ecuador, el gobierno de Correa (izquierda) en bonanza económica, aumentó el gasto público y provocó un déficit fiscal que, junto con la deuda externa, resultó en crisis. El actual gobierno de Moreno (también de izquierda) trata de sortearla en medio de protestas.

Chile también está en ebullición y, con seguridad, Argentina pronto lo estará. Los Kirchner, tras doce años de gobierno de izquierda, hicieron de la pobreza un fenómeno estructural dejando al país en quiebra. Mauricio Macri (derecha), en una situación imposible, tuvo buenas intenciones sin buenos resultados: una economía destruida no se recompone en cuatro años. Ahora regresa Cristina a la vicepresidencia, aun cuando enfrenta causas judiciales por corrupción. Por último, Brasil. Después de las corruptelas de los gobiernos de izquierda de Lula y Rousseff, llegó al poder la derecha de Bolsonaro que hace levantar las cejas a muchos.

El problema no es la izquierda, sino enarbolar principios que no resultan en acciones benéficas para toda la población. El problema es el populismo que apuesta a un Estado paternalista que regala dinero; a una economía dependiente de materias primas y manufacturas, donde no se apuesta a la innovación; a una destrucción de las instituciones democráticas, del Estado de Derecho y de la educación. El parecido con la realidad, es mera coincidencia…