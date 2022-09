Las lluvias de Chacchoben

Llovió una hora, seis minutos y escasos segundos. Es decir, el tiempo justo de mi visita a Chacchoben. No soy experto en mitología maya, pero la escasa evidencia indica que Chaac—gran dios de la lluvia—me ha declarado la guerra. Lo hizo sin motivo. Al menos Odiseo dejó ciego a un cíclope para desatar la ira de Poseidón; Prometeo robó el fuego antes de ganarse las cadenas. A mi me han tocado vendavales por visitar unas ruinas. Así nada más. Mi único pecado fue hacer el trayecto sin querer pagar por un guía. El tiempo, sin embargo, ha ido cambiando mi opinión. Ahora, escribiendo estas palabras tras varias horas de mi encuentro, me siento agradecido de la tragedia. Creo que hay algo bueno en el descontento.

Iniciemos donde se debe. La llegada carece de encanto alguno. Partiendo temprano, sigo la autopista hacia el sur. Es una ruta sencilla; trazada entre la selva caribeña para unir el estado de punta a punta. Ondulando va la carretera cual serpiente escurridiza queriendo llegar a su presa. Nunca llegando a poner curvas verdaderas; meramente danzando en leves movimientos. De vez en cuando, se rompe la sinfonía de naturaleza para presentar las afueras de un poblado. Casas de colores pastel descoloradas con los años. Lo mismo pasa al pavimento; se ha ido quebrando. Solo ver la carretera misma sería suficiente para contar la historia de esta tierra. De cada grieta parchada emanan las labores de un sexenio; en cada bache, los errores de otro. Todo esto ocurre mientras vehículos, sin percatarse, deambulan por estos rumbos.

Yo soy uno de esos transeúntes desapercibidos; los detalles llegan a mi solo cuando recolecto mis memorias en estas páginas. Al pasar por la carretera, mis ojos iban fijos en el cielo azul. Nubes blancas juegan con los rayos del sol en un caluroso día de julio. Aunque, mejor dicho, yo me voy fijando en sus interrupciones constantes; el reino celeste es distracción pasadera. Hablo de esos letreros metálicos pintados de verde para indicar la siguiente salida. Furtivamente busco el que me corresponde entre anuncios de Mahahual y Chetumal. Aparece sin pompa ni bullicio; un simple «Chacchoben» en letras blancas junto a los kilómetros que faltan por recorrer. De ahí una vuelta a la derecha, un tramo breve nada más.

Al faltar quizá cinco minutos para llegar, se estrellan esporádicas un par de gotas contra el parabrisas. No ha dejado de brillar el sol; las nubes siguen tan blancas como al iniciar mi trayecto. Presto poca atención. Será una de esas lloviznas típicas de la región. Sirven solo para aumentar el calor. Dos o tres minutos de lluvia seguidos por una tarde de bochornos. Tantas veces lo sufrí en mi infancia. Suplicio al que nunca te acostumbras, sin importar los años que pases junto al mar.

Siguiendo mi impresión inicial, estaciono el coche sin hacer mucho de la lluvia. Es más, deseo que siga al bajar. Que esta llovizna tan leve sirva para refrescar mis andares. Espero no acabe antes de que yo recorra las ruinas enteras. Cierro la puerta; me pongo una gorra. Siento como las gotas van llegando a mi piel. Su ritmo no aumenta; permanecen constantes. Solo entonces, compro mi boleto y rechazo la generosa oferta de un guía. Quiero ver rápido las ruinas para luego seguir con mi día. De cierta forma, la lluvia ha logrado meterme prisa. He de recorrerlo todo antes de que escampe y llegue el calor tan certero. Por suerte, nada ha cambiado en estos momentos. Tomo la entrada; emprendo mi rumbo. Chacchoben, veamos tus templos.

A un lado de la taquilla, surge un camino protegido por las ramas de tantos árboles. En el piso, entre el polvo que hace la vía, hay manchas purpureas formadas por florecillas. Cayeron de las copas para formar círculos accidentados; decoran el acceso mientras desciende el agua de los cielos. Las ruinas comienzan a formarse entre los árboles justo cuando escucho, a lo lejos, el rugido de un trueno.

Los árboles me han protegido mientras camino. Crearon una falsa ilusión de llovizna mientras las nubes se teñían de gris. Llegando a las ruinas, la piedra se cubre con el manto de agua cayendo. El cielo se ha tornado opaco; sobreviven escasos claros dólares cerca de mi. Son una ligera fuente de esperanza. Me digo, confiado, que será una lluvia pasajera. Aprieto el paso para llegar al primer basamento. Es ahí que encuentro el trabajo de hace siglos. Piedras oscuras que han sobrevivido guerras y hambrunas. Si ellas han pasado por tanto, ¿qué me hará a mi unos momentos de lluvia? Subo uno a uno sus escalones sin hacer caso del ritmo arreciado de las gotas. Llego a la cima con la espalda completamente húmeda; los lentes empañados. Creo que es hora de admitir el error.

Viendo cara a cara ese gran templo ancestral, Chaac domina el terreno entero. Eso que pensé llovizna pasajera se ha vuelto tormenta sin perdón. Solo puedo ver completo el templo unos instantes previos a correr hacia el resguardo de la vegetación. Que las hojas verdosas me cuiden del agua mientras todo se va mojando lentamente. Qué desgracia, pienso para mis adentros. Viajar tanto para quedar empapado y sin ver Chacchoben como tenía planeado. Me cruzo de brazos ante la impotencia. Tan cerca de ver el templo y el agua me lo impide. Y lo peor de todo… ¡aún tengo que regresar al estacionamiento! ¡Aún tengo que mojarme para poder seguir con mi trayecto!

Chaac, ¿qué ganas de hacerme sufrir? Esto pienso al ver caer desenfrenada la lluvia. Dime ¿qué te he hecho? Lamento ser tan testarudo y, en tantas ocasiones, llegar a la frontera de lo altanero. No es mi intención. Me llega natural. Si tan solo pausaras la lluvia un instante o trajeras de regreso esa llovizna inicial. Solo eso te pido, Chaac amigo. Solo quiero al coche regresar.

Pero, ¿y si estoy equivocado? Tanto he pensado en la lluvia como un problema que olvido su valor como regalo. Por siglos, los mayas rezaban a ese mismo Chaac que hoy maldigo. Pedían tormentas como ésta. Lo que para mi es un castigo, para ellos habrá sido la mayor de los milagros. ¿Qué importa mojarme un poco de vez en cuando? La lluvia es un regalo y hoy me han bendecido.

Dejo atrás los árboles que me han protegido hasta ahora. Es momento de recibir la lluvia en cuerpo entero. Ya no me importa mojarme o dejar el auto empapado. Caminando por Chacchoben, me siento contento. El agua golpea mis mejillas; retiro mis lentes para poder ver el cielo. Tantas plegarias reunidas entre los siglos se cumplen en este instante. A mi me toca ser el escaso testigo. Me río; solamente me río. Hay algo precioso en estas aguas que me van limpiando y quitando prejuicios. Pensar que antes las veía tan crueles y ahora nos hemos hecho amigos.

Pocos minutos después de abandonar Chacchoben, escampa de la nada. El agua desaparece y me quedo con la ironía de un chiste divino. No importa ahora. Hubiera querido quedarme más tiempo en el sutil baño de esas aguas torrenciales. Por fin entiendo que eran un regalo del mejor tipo. Ese que se oculta entre un falso criterio inicial. Gracias Chaac por curar mi ceguera; gracias por mojarme de pies a cabeza. No sé si aún te recen, pero considera estas páginas como una forma de plegaria.