Las marcas de vida de las conchas 

Las conchas de moluscos son un aspecto fascinante de la biología de estos organismos, y las líneas y patrones que presentan las mismas han sido ampliamente estudiadas; estas propiedades son el resultado del proceso de biomineralización, el cual es controlado por la precipitación de minerales de las proteínas liberadas en el manto del animal. El patrón específico y el arreglo de los cristales es establecido por la presencia de proteínas específicas y polisacáridos presentes en el manto del organismo.

Una de las líneas más conocidas y estudiadas de las conchas de moluscos son las de crecimiento: estas marcan la frontera entre las diferentes etapas de desarrollo del organismo; dichas líneas se forman mientras el molusco crece, generando nuevas capas de concha a la cubierta ya existente. Las líneas de crecimiento pueden ser usadas para determinar la edad del organismo y también proveen información sobre la tasa de crecimiento, e incluso la salud del animal.

Las líneas de crecimiento son secuenciales: conforme el organismo crece, nuevas capas de cristales de carbonato de calcio se van incorporando a la concha, y las líneas de crecimiento marcan los límites entre las diferentes capas. El número de líneas en la concha proporciona un estimado de la edad del organismo, mientras que su grosor suministra información sobre la tasa de crecimiento del molusco.

Si un organismo entra en condiciones de estrés, las líneas de crecimiento se pueden volver más delgadas o irregulares, indicando una disrupción en el proceso de desarrollo. Este fenómeno también ocurre cuando existen cambios ambientales, como disponibilidad de alimento o alteración en la temperatura, resultando en modificaciones en las líneas de crecimiento.

Otra línea importante en la concha de moluscos es la del periostraco, que se trata de la capa más externa de la concha; esta la protege de incrustaciones (biofouling) y desecación, además que ayuda a camuflajearse en su medio ambiente para evitar a los depredadores. La línea del periostraco marca la frontera entre el periostracto (el cual es una capa rica en proteínas que cubre la superficie de la concha) y las capas subyacentes de la concha; dicha línea es importante, ya que provee información sobre la tasa de crecimiento de la concha y puede indicar también cambios en el ambiente o en la salud del organismo.

Además de estas líneas, existen los patrones de líneas decorativas que se encuentran en la superficie de la concha; los mismos pueden tener varias formas, incluyendo espirales, líneas concéntricas y líneas radiales; tales patrones pueden ser el resultado del arreglo de los cristales dentro de la concha o ser causados por los pigmentos embebidos en la concha. Algunas especies de moluscos tienen conchas adornadas con patrones y diseños complicados, mientras que otras presentan arreglos muy sencillos. Estos modelos están influenciados por una variedad de factores, entre ellos, genéticos y condiciones ambientales.

En conclusión, las líneas y patrones encontrados en moluscos son un aspecto fascinante de la biología de estos organismos y proveen información valiosa sobre el crecimiento, la salud, y el ambiente donde se desarrollan. El proceso de biomineralización, la presencia de proteínas específicas y polisacáridos que sintetiza el manto del organismo, las hormonas y las enzimas son las herramientas que estos organismos usan para crear estas líneas y patrones. De esta manera, su estudio puede darnos una idea de la biología y la evolución de los moluscos, además de tener aplicaciones prácticas en los campos de la biología de la conservación y la paleontología.





La doctora Crisalejandra Rivera es cátedra nivel I del Sistema Nacional de Investigadores y se encuentra adscrita al Programa de Ecología Pesquera del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor); sus líneas de investigación son bioquímica y biología molecular, biotecnología marina y fisiología.

