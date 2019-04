La estudiante de literatura de la UACJ Dana Lizeth Lozano Chávez fue asesinada a sus 18 años de un cuchillazo en el cuello presuntamente por su exnovio a causa de celos. “Dana era una devora libros. No tenía miedo de romper los estereotipos que la sociedad trató de imponerle” escribió su amigo Alex en Facebook. Prueba de esto es una fotografía que la muestra con su cabello pintado de azul y rosa al estilo Harley Quinn.

Los cuatro meses de embarazo de Dana coinciden con el aumento de 80% en los asesinatos, en lo que va del año en comparación a 2018, contra mujeres en esa frontera con Estado Unidos de acuerdo a cifras de la Fiscalía Zona Norte. Hace 26 años se habló de las muertas de Juárez a la suma de feminicidios que en 2012 llegaron a más de 700. Siendo cuidadosos ¿qué está pasando en Juárez?, pero mejor vamos por partes:

Contexto. De acuerdo al Diario de Juárez y a las estadísticas oficiales del primero de enero al 10 de abril de 2018 se registraron 18 homicidios contra mujeres, mientras que en el mismo periodo de este año el recuento es de 32. En 10 días de abril asesinaron a cuatro mujeres. De acuerdo a Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer, el año pasado se cometieron 15 homicidios por razones de género, en consecuencia, nueve hombres quedaron detenidos bajo proceso, uno ya fue sentenciado y existen tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. De los 32 asesinatos en este año, la Fiscalía investiga ocho donde pudiera destacarse el género de las víctimas como móvil del crimen.

05 de abril. Dana fue privada de la vida en la colonia Progresista presuntamente por su exnovio Andrés David, quien podría estar en la carcel más de 70 años. La coordinadion regional de la Fiscalía de Mujeres asegura que la principal línea de investigación es un ataque de celos, ya que Dana tenía una nueva relación.

Zacatecas. Hace unos días a más de mil Km de ciudad Juárez dos estudiantes; Nallely y un varón, ambos de 22 años fueron asesinados en uno de los salones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En ese momento el titular de la Fiscalía General de Justicia del estado Francisco Murillo, se encontraba en la institución en reunión de trabajo con sus escoltas. Algunas versiones afirman que Nallely era empleada meritoria del juzgado de primera instancia en el municipio de Pinos y hace días fue secuestrada por su ex pareja sentimental, un ex comandante de la policía ministerial a quien denunció penalmente. Se encontraba sola en el momento de la agresión, a pesar de que se le había asignado la protección de dos agentes estatales.

De regreso a Juárez, en su declaración Andrés Davis, presunto asesino de Dana relató como si estuviera encarnando a Truman Capote en A Sangre Fría: “Todo comenzó en la cancha del parque, me fui haciendo para atrás, me topé con una barda y tiré a Dana sosteniéndola de los hombros y la giré y la tiré. Cuando la tenía en el suelo tomé la navaja de mi bolsa del pantalón y se la enterré, no supe en dónde le di, solo fue una vez”. Minutos después Andrés se fue a cenar unos hotdogs con sus amigos. Con mucho respeto, pero con mucho dolor, estas historias no son ficción, son una realidad desde 1993, desde que Juárez está sembrada de cruces; a esas que no las mueve ni el más fuerte viento.

Académico y comunicólogo político por la FCPyS-UNAM.

@gersonmecalco