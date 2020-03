Las mujeres cimbran el país

Por: Gabriela Salido

Este lunes, el silencio cimbró una sociedad que apenas un día antes había sentido el grito ensordecedor de cientos de miles de mujeres que habrían tomado las calles.

Cada uno de nosotros debe reflexionar si el apoyo o la aversión a estas acciones construye o abona a una mejor sociedad, lo que no podemos negar es que estas acciones existieron y que probablemente tengan impactos que aún no podemos dimensionar.

Es importante reconocer que la mayor parte de las políticas y transformaciones importantes en materia de género han tenido su origen en el activismo ciudadano, mismo que ha sido acogido por diferentes niveles de gobierno e incluso por el poder legislativo, sin embargo, así como ha habido avances sustantivos, también considero que hay retrocesos en temas fundamentales para las mujeres.

Por ejemplo, temas como la extinción de programas que brindan independencia y autosuficiencia a las mujeres como lo era el programa de estancias infantiles clasificado como “Una medida regresiva” por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado que su desaparición viola diversos derechos humanos.

La misma acción de cancelar el programa fue descalificada igualmente por el Comisionado de la Organización de Naciones Unidas ya que ponía en riesgo el trabajo de los padres al no contar con acceso al servicio de cuidado infantil, omitiendo valorar el interés superior de las niñas y los niños.

Al respecto, con tristeza observé que diferentes organizaciones de este país prácticamente no miraron ni escucharon, ni mucho menos levantaron la voz, únicamente por tratarse de un programa que creció bajo el cobijo de un gobierno que no era de izquierda. He ahí la incongruencia.

Llama la atención debates interminables repartiendo culpas pero incurriendo sistemáticamente en la inconsistencia que tiene por origen el enarbolar causas de la mano de régimen en turno y no causas con el impulso que da la vivencia del problema.

En este orden de ideas y como un regalo con tono sarcástico el pasado lunes 9 de marzo la Secretaría de la Función Pública informó sobre la sanción al funcionario del ISSSTE, el Doctor Míreles, en Michoacán correspondiente a 5 días de inhabilitación por expresiones despectivas contra las mujeres y haber violado la Ley General de Responsabilidades Administrativas así como el Código de Ética Federal, lo cual refuerza la idea de que en este Gobierno no se toman acciones contundentes en favor de las mujeres, y nadie dice nada, porque el hacerlo los convertiría en “conservadores” o “adversarios”.

Aunque para mi, el colmo del asunto se dio el día diez de marzo, cuando el Presidente de la República en su conferencia mañanera minimizó el alcance de estas acciones de protesta provenientes de la sociedad civil, restando importancia a la cifra de mujeres que tomaron las calles, solo celebrando el que fuera una manifestación pacífica donde los “conservadores” se sumaron al movimiento feminista, reiterando que no modificará sus políticas supuestamente a favor de las mujeres.

Lo anterior, debería ameritar una reflexión: en la política se dice que la forma es fondo y en este caso deberíamos de preguntarnos ¿qué es lo que trata de decirle el Presidente a las mujeres respecto a los problemas que nos aquejan en este País y si deberemos de modificar nuestros colores o convicciones políticas para llamar su atención?

Así, creo que para generar iniciativas y acciones que cambien de raíz el problema de la violencia de género en México, debemos rebasar las discusiones infructuosas donde atacamos nuestras diferencias y más bien, trabajar en lo que sí coincidimos, que es el querer una mejor sociedad para todas las personas.

Ojo, lo anterior es un mensaje no sólo para el Presidente, sino también para todos los sectores de la sociedad, las organizaciones civiles, los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda y si, a todas y todos nosotros.