Las mujeres y el medio ambiente

Por: Alexandra Zenzes

Las mujeres han dado la pelea por tener una agenda ambiental sólida. Hoy la batalla sigue, y ahora más fuerte.

El artículo de hoy pretender ser un recordatorio del papel tan importante que hemos tenido las mujeres en la construcción de la institucionalidad ambiental a nivel internacional y por supuesto en México. Consciente de que la lista sería inmensa, decidí señalar a algunas de las mujeres que hoy siguen siendo inspiradoras para seguir adelante, volviendo a recalcar que muchas de ellas han intervenido y han jugado un papel fundamental a lo largo de la historia en consolidar la política ambiental actual. Son miles de científicas, biólogas, ecólogas, naturalistas, economistas, sociólogas, abogadas, activistas, amas de casa, etc y por supuesto las luchadoras.

Si bien varias mujeres visibles son la inspiración de otras, al mismo tiempo hay muchas otras que han hecho mucho trabajo y que al no ser famosas pareciera que no han existido, y es por ello que hoy debemos de reconocerles su esfuerzo, valentía y dedicación; ellas deberían también de ser fuente de inspiración aunque lamentablemente no es así por que su trabajo se ha hecho en el anonimato, pero son mujeres de carne y hueso que luchan por el medio ambiente que las rodea, por el bien de ellas y su descendencia, y también debemos de aplaudirles por lo han logrado. Pienso en mujeres como Eva Alarcón que dedicó su vida al estudio de la conservación del jaguar en la sierra de Guerrero. O bien aquellas otras mujeres que pelean porque las zonas ricas en recursos naturales y atractivos naturales no sean destruídas.

En cada uno de los temas de la agenda ambiental encontramos figuras femeninas de renombre. Para sustentar lo anterior, voy a hacer un recuento de la historia moderna encontramos a la política noruega Gro Harlem Brundtland que en 1972, en la Conferencia de Naciones Unidas de Estocolmo, marcó la política ambiental internacional al ser la primera ves que en el seno de la ONU presentó un informe (informe Brundtland) que contrasta la postura de crecimiento económico con el medio ambiente y conceptualizó el término de desarrollo sostenible como aquel tipo de “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.

Otro referente es la londinense Jane Goodall, considerada una de las mujeres científicas de mayor impacto; ell siempre soñó con describir las bondades de la fauna africana y en 1960 a sus 26 años se va a Tanzania a hacer, por primera vez, el estudio del comportamiento del chimpancé salvaje. Hoy tiene grandes estudios en el comportamiento de diversas especies de vida silvestre.

También está la americana Silvia Earle, bióloga marina que hoy a sus 85 años de edad sigue descendiendo a las profundidades y por ello la apodan como “la dama de las profundidades“ que se ha dedicado a lo largo de todos estos años a salvaguardar los océanos.

La periodista canadiense Naomi Klein que se ha destacado por estar analizando el capitalismo y sus afectaciones resaltando en medio ambiente y principalmente el cambio climático . En sus trabajos destaca cómo el futuro es radical en lo ambiental.

La bióloga mexicana Julia Carabias se ha dedicado a la investigación de diversos temas ambientales con especial énfasis en la agenda verde y ampliamente reconocida por ser quién ocupó por primera vez en la historia del país el cargo de Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP 1994-2000) por lo que es un referente l por ser quien encabezó la construcción institucional de la politica ambiental de México. Esto se ve reflejado en la cantidad de reconocimiento nacionales e internacionales que ha recibido y desde 2018 ingresó al Colegio Nacional con la ponencia Sustentabilidad Ambiental y Calidad de Vida.

La hoy Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Alicia Bárcena, bióloga y diplomática mexicana, quien fue Secretaria General d Gabinete del en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y cumplió tareas como Jefa de Gabinete entonces Secretario General de las Naciones Unidas (Kofi Annan), se ha destacado en temas de inequidad, pobreza, desarrollo económico y sostenibilidad.

La diplomática mexicana Patricia Espinoza excanciller de México y hoy designada como Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Cambio con fuerte liderazgo en la materia de desarrollo sostenible y el cambio climático.

Podría seguir señalando más, todas ellas han tenido participación en diversas reuniones ambientales, en el marco de las conferencias convocadas por los organismos internacionales. Lamentablemente en estas lineas no se pueden dar todos los detalles de la trayectoria pero espero ser un vehículo para que se despierte la curiosidad y se meta uno a hacer revisión de su biografía, trabajos y trayectoria académica e institucional.

Termino reiterando con lo que inicie estas líneas, son muchas las mujeres que han dedicado sus vidas a la defensa del medio ambiente. Si echamos un vistazo rápido a imágenes de algunas reuniones en donde cada una de ellas ha participado, es de llamar la atención el predominio de corbatas y hoy ya no es así. La igualdad de género cada ves permea más.

Vamos a seguir reconociendo el trabajo de las mujeres en la política ambiental y segura estoy que muchas metas de la agenda 2030 seran impulsadas por mujeres al frente.

En horabuena.