Las Nuevas Amenazas de Trump ¿Serán Electorales?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso contra la pared al gobierno de México en la ruta final del T-MEC en los tres países, al declararle prácticamente una “guerra comercial” con el anuncio de que impondrá una cuota arancelaria de 5 por ciento a los productos mexicanos, a partir del 10 de junio, con el pretexto de que no hace nada por frenar la migración ni el flujo de drogas.

Las amenazas arreciaron justo ahora que el Senado de la República inició el proceso legislativo para la ratificación del acuerdo comercial con EU y Canadá. "México debe recuperar su país de los señores de la droga y los cárteles. El arancel tiene que ver con detener las drogas y los ilegales", dijo el mandatario estadunidense, al advertir que si nuestro país sube los aranceles, las empresas norteamericanas regresarán a Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido la cordura y aunque la clase política y los empresarios han llamado a cerrar filas con el Jefe del Ejecutivo, también diversas voces consideran que debe haber una contundente respuesta. Primero en una carta, en la que le aclara: “recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde”, y luego con declaraciones, ha tratado de convencer a Trump de que se deben mantener las buenas relaciones comerciales.

“Va a comprender que no es de esa manera que se pueden resolver, va a una haber una rectificación, si no de inmediato, porque estas medidas no convienen a los mexicanos pero tampoco a Estados Unidos", dijo. Sin duda, sería desastroso para México que Trump cumpliera con su amenaza, como lo calificó el subsecretario de la SRE, Jesús Seade.



EN EL PRI, GOBERNADORES CON “ALITO”



Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, tiene de su lado el respaldo de los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo; Colima, Ignacio Peralta; Hidalgo, Omar Fayad; Coahuila, Miguel Riquelme; San Luis Potosí, Juan ManueI Carreras; Guerrero, Héctor Astudillo; Oaxaca, Alejandro Murat; Sinaloa, Quirino Ordaz; Tlaxcala, Marco Mena, y de Zacatecas, Alejandro Tello, para buscar la dirigencia nacional de su partido.

Pero lo bueno está por empezar, toda vez que los también aspirantes Ivonne Ortega, José Narro, Ulises Ruiz y Ramón Martell, impulsan un frente para exigir la imparcialidad en el proceso interno, en el que “Alito”, como se conoce al mandatario campechano, al parecer lleva las de ganar.

www.hectormunoz.com.mx

Twitter @hector munoz

Instagram jhectormunoz

Facebook Héctor Muñoz