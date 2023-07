Las organizaciones empresariales en la encrucijada nacional  

A nivel sectorial, México cuenta con una estructura de agrupación y representación empresarial cada vez más diversificada y especializada, en línea con la creciente variedad y complejidad de las actividades empresariales, desde las convencionales a las centradas en el espacio digital. Es un signo de vitalidad de la iniciativa privada nacional. Lo que es menos claro es el papel que las organizaciones empresariales, en su conjunto, están jugando ante el complejo contexto nacional. Sobre todo respecto al que deberían tener.

Desde luego, prestan servicios valiosos a industrias y empresas, desde redes de contacto y negocios a seguimiento legislativo y regulatorio. Con sus equipos de asesores y los especialistas de las empresas de las comisiones de trabajo dan respaldo en recursos legales, de comunicación y cabildeo para la defensa de los intereses legítimos de los agremiados y sus sectores, así como para impulsar su desarrollo. Promueven mejores prácticas en actualización, innovación, gobernanza corporativa, responsabilidad social y ambiental, internacionalización, políticas de inclusión, filantropía y muchas áreas más.

Sin embargo, evidentemente estamos en una coyuntura política y social muy particular en México, de la que las empresas no pueden abstraerse. Mucho menos sus organizaciones. No podemos mirar a otro lado ante fenómenos como la erosión de la institucionalidad en la vida pública y la creciente polarización política y en la sociedad. Tampoco ante políticas gubernamentales cargadas de ideología e improvisación, junto con prácticas y actitudes contrarias al Estado de derecho. Todo ello ha generado un alto grado de incertidumbre en el clima de inversión y de negocios, y sobre todo, riesgos de retroceso, lo mismo en el desarrollo económico que en el democrático.

En el río revuelto, los organismos empresariales, y el sector privado como colectivo relevante de la sociedad, enfrentan una gran prueba para su capacidad de articulación y capacidad de incidir. Con ello, la amenaza de perder el sentido trascendente de su razón de ser, en esa defensa de intereses legítimos y visión, así como de alejarse de principios, valores y anhelos que los empresarios comparten, más allá de su sector, y en los que coincidimos con otros sectores de la sociedad. El riesgo de que la voz empresarial pierda legitimidad y fuerza.

Los organismos deben capaces de congregar a los empresarios en México para defender e impulsar las causas de todos: pymes y grandes empresas, del sector agropecuario, la industria, el comercio, las finanzas y los servicios, con actividad a escala local o nacional. De tener, en conjunto, participación en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo económico y democrático de México.

Hay dos principios elementales que podemos compartir más allá de las diferencias. En lo económico: libre empresa y economía de mercado con responsabilidad social. En lo político: libertades y Estado democrático de derecho.

Hoy se necesita que estemos más unidos sobre esas bases, con mayor representación y una agenda común que dé pie a la unión y a la articulación, con nuestra propuesta de visión y agenda de país para unir a los mexicanos en lo esencial: superar los problemas que arrastramos de criminalidad, inseguridad e impunidad, de socavamiento de la legalidad, de pobreza y falta de crecimiento, de deterioro ambiental y polarización política. Hacia un futuro de oportunidades y libertades para todos. Para construir una sociedad más próspera, sostenible e incluyente, que mire con confianza al futuro.

Ante este México convulso, hoy no tenemos ese proyecto de país de los empresarios, que nos una y coordine, para ser parte de la contención a retrocesos, tanto como en la generación de soluciones para el desarrollo nacional. Urge.

Los organismos deben reforzar la capacidad de representación y de liderazgo a su interior, para poder tenerla en la sociedad. Hay que impulsar la participación en las cámaras y las asociaciones. Que el sector empresarial sea semillero de líderes a nivel nacional, y por supuesto, desde los estados y las ciudades con las cámaras locales, así como los sectores.

Debemos ser congruentes con principios y valores que han alentado a las organizaciones empresariales en un sentido humanista: igualdad esencial de las personas, dignidad inherente del ser humano, justicia, paz social, participación ciudadana, solidaridad, subsidiariedad, libertad y responsabilidad social.

A partir de ello, ser abiertos e interactuar en la sociedad civil. Dar espacio y voz a los jóvenes para renovar liderazgos. Inclusivos en el discurso y los hechos. Abrir nuestras empresas y organizaciones a las minorías, a los grupos marginados o relegados, como los indígenas; a los jóvenes, a una mayor participación de las mujeres.

Necesitamos, de entrada, una agenda de contención y una de progreso de largo plazo. Aportar luz ante la confusión y la división. Son unos cuantos meses decisivos hacia las elecciones federales del 2 de junio y la transición gubernamental. Desde la sociedad civil, con participación activa del sector empresarial, hay que atajar los riesgos a la democracia y al Estado de derecho para dar cauce a la reconciliación sobre la construcción de un futuro de verdadero progreso, que una a los mexicanos en torno a lo esencial.