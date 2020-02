Las prioridades de los alcaldes

Por: Gabriela Salido.



Hay prioridades para cada gobierno y normalmente éstas las marca la persona que lo encabeza, de acuerdo a su historia de vida o intereses personales. Estas prioridades pueden incluso definir políticas públicas o el destino de los recursos presupuestales.

Esa es la razón por la que hay que evaluar a los actores políticos no solo por el ahora sino por lo que los llevó al punto en el que están y las decisiones que toman a lo largo de su carrera política ya que como reza el dicho popular “las personas no cambian con el tiempo, es el tiempo el que te muestra lo que en realidad son” o en caso contrario, también decían que, “cambiar es de sabios”.



Por el momento parece que la alcaldía Miguel Hidalgo corre con la suerte del primer supuesto, donde la administración, estructura, designación de funcionarios públicos y programas sociales son producto de la historia de quien gobierna y están dirigidos a mal construir una base social y con esa suerte, sumada a una falta de pericia administrativa los usuarios del deportivo Plan Sexenal hoy tienen que sobrevivir a la designación de una administración que ha abusado de la responsabilidad que se le encomendó sobre personas y bienes.



A la molestia de los usuarios por el maltrato que han recibido, se ha sumado las causadas por una obra, misma que reconozco que bien hecha será en beneficio de la comunidad.

Se trata de la obra de la alberca “Joaquín Capilla” donde se inició su proceso de remodelación mismo que tenía como fecha de terminación de obra el 28 de diciembre 2019, pero que hasta este momento sigue en proceso.



La problemática anterior se ha traducido en el cobro de las mensualidades por parte de la Alcaldía aun sin proporcionar el servicio, esto justificado en la interpretación, a opinión de muchos errónea, de un documento denominado “Declaración de inscripción y reinscripción de usuarios” que en su párrafo G) dice: “En caso de fuerza mayor, arreglo o disposición de autoridad de la Alcaldía, sea ocupada o cerrada temporalmente el área asignada para el desarrollo de las actividades deportivas, no se me reembolsara cantidad alguna, no se recuperaran clases.”



De la lectura de esto resalta la referencia al reembolso y la recuperación de clases; más no la obligación de pagar una clase que el usuario nunca recibió.



Hay alternativas para subsanar este problema si existe la intención de cambiar de rumbo en el ámbito de competencia de la autoridad que bien podría, notificando a las áreas administrativas responsables, la suspensión temporal del servicio y no cobrar injustificadamente por un servicio que no otorga.

Cabe destacar que la “declaratoria” de la que hablamos es un instrumento elaborado por la propia Alcaldía y no cuenta con la validez que le daría su publicación por ejemplo en la gaceta oficial, para hacerla de conocimiento público.

Adicionalmente y considerando que la obra con un Importe aproximado total con IVA de 14 millones 700 mil pesos, ya se excedió al plazo estipulado, la alcaldía podría, de acuerdo al contrato, aplicar la cláusula de Incumplimiento que estipula el cobro del 2% por día natural de atraso a la empresa que desarrolla la obra, calculándose sobre la obra pendiente por ejecutar.

Estas alternativas pueden aplicarse en el ámbito administrativo, sin embargo, lo relacionado con la persona responsable de la administración de las instalaciones, recae exclusivamente en la voluntad del Alcalde quien deberá asumir la responsabilidad ante los miles de usuarios de las demarcaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, mismos que representan la mayoría de quienes hoy disfrutan de esta hermosa instalación.

En otros momentos los usuarios han tenido que suspender actividades y entrenamientos por la obra o actividades que tienen más que ver con la historia del alcalde, por ejemplo, apenas en noviembre el domo que se encuentra en el mismo espacio se ocupó como escenario para dar a conocer las acciones de apoyo y respaldo a la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, por parte de su partido, según la orden del día de ese evento.

Y así con esta historia veremos si el Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo decide cambiar y corregir. Tiempo al tiempo y mejor suerte para los próximos días a todos esos deportistas que no encuentran hoy satisfechas sus demandas ni alguien que escuche.