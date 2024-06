Las PyMEs podrán hacer más con IA 

Marcos Westphalen, director para América Latina de Google Customer Solutions





La Cámara de Comercio de Estados Unidos destacó en su reporte, Empowering Small Business: The Impact of Technology on U.S. Small Business , publicado en 2023, que una de cada cuatro PyMEs en ese país adoptaron ya la IA, lo que les trajo mejoras en su operación en sus áreas de marketing y comunicaciones.

La IA crea nuevas oportunidades para las empresas. En México y en la región es importante impulsar esta conversación; no solo en junio en donde celebramos el ‘Día de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas’.

Entre los emprendedores latinoamericanos, observo un interés para comenzar a utilizar la IA, experimentar y hacer más con el apoyo de ella. Acerco algunos casos de cómo pueden iniciar a emplearla.

Uno de los principales retos que tienen estas empresas consiste en conectar con nuevos y más clientes. La mejor forma de hacerlo es dando visibilidad de los productos y servicios que ofrecen, a través de los canales que sus clientes potenciales utilizan.

En este caso específico, la publicidad digital es el mejor escaparate para hacerlo. Nuestros modelos de IA brindan la capacidad de adaptar campañas de forma automatizada y ayudar a los emprendedores a llegar a clientes potenciales con anuncios relevantes.

Con la IA, las PyMEs pueden impulsar a que su oferta de productos o servicios concuerde con lo que buscan las personas. Si tenemos en cuenta que 15% de las miles de millones de búsquedas que se hacen cada día en el Buscador son nuevas, se abre una oportunidad de negocio a escala para estas empresas, conectando, a través de IA, sus anuncios con palabras clave incluidas en las búsquedas que hacen las personas.

La IA generativa es un habilitador para que las PyMEs hagan más. En Google, ampliaremos el acceso a una plataforma llamada Product Studio, que reúne herramientas con capacidades para mejorar y crear imágenes de producto de alta calidad, generar escenas, aumentar la resolución de las imágenes y editar los fondos. Para los emprendedores, esto significa eficientar sus recursos y presupuestos, al tiempo que ahorran tiempo permitiendo enfocarse en tareas de mayor valor para sus negocios.

En Latam, empresas están dando los primeros pasos. Una cadena de electrodomésticos se apalancó de Gemini, el modelo de IA generativa con mayor capacidad de Google, para desarrollar hojas técnicas de sus productos. Con el objetivo de eficientar el proceso y optimizar sus inversiones, la IA permitió generar la ficha técnica de 20 mil productos en un solo intento, ahorrando 14 veces el costo de hacer dicho proceso a través de una empresa de consultoría.

Este momento de transformación requiere que las empresas, sin importar su tamaño, sean audaces y prueben nuevas soluciones. El cambio abre nuevas formas para que las personas encuentren lo que buscan y también para que las empresas muestren su valor, sus servicios o productos.