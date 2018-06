Las reglas y los reglazos

por Eduardo Brizio

Me considero un ortodoxo de nuestro querido deporte. Pienso que el futbol ha llegado a ser el deporte más popular del mundo, con prácticamente las mismas reglas con las que se empezó a jugar hace más de cien años. Creo que el nazareno con sus aciertos y con sus errores “humaniza el juego”.

Sin embargo, ante tantos intereses deportivos y económicos, se antojaba difícil seguir viviendo en la “era de piedra”; por lo tanto, el máximo organismo que rige el balompié en el orbe entero decidió implementar la tecnología, en un desesperado intento de obtener mayor credibilidad e impartir mayor justicia en el Mundial Rusia 2018.

La familia del futbol puso demasiadas esperanzas en el VAR pensando que se resolverían todas las jugadas con apego a la regla y que de paso se terminara con la polémica.

Recordemos que se puede recurrir a la tecnología solamente en 4 situaciones (P.E.G.I.): 1) Penales, 2) Expulsiones (directas, no por doble amarilla), 3) Goles y 4) Identidad de jugadores (que se le muestren tarjeta al futbolista equivocado).

En mi opinión, el VAR ha cumplido y con creces en este Mundial. Se han revisado buena cantidad de decisiones polémicas que han cambiado el rumbo de la competencia.

Baste mencionar, por ejemplo, que España sigue con vida gracias a que el gol del empate a dos tantos contra Marruecos, que había sido invalidado por una supuesta posición de fuera de juego; pero una vez que se consultó en el monitor, el silbante uzbeko Irmatov dio marcha atrás para validad la anotación.

Lo que el aficionado común no ha terminado de entender es que se trata solamente de una herramienta más y que no es la panacea, siendo el principal objetivo del VAR el de evitar el error grosero por parte del árbitro. El futbol ya no es el mismo a partir del jueves 14 de junio, cuando empezó a rodar el balón para dar inicio a la Copa del Mundo y la repetición televisiva se convirtió en un elemento de juicio más para ayudar al silbante a dictar sentencia…. el destino nos alcanzó.