Las víctimas serán victimarios 

Hace unas semanas, preparando a mis hijos par a ir a la escuela, presencié el berrinche de uno de ellos. Los siguientes minutos fueron un tormento. Cuando lo vi cruzar el umbral del colegio respiré por fin, pero estaba completamente estresado. En ese momento vi caminar con toda parsimonia al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ese siniestro personaje que podía presumir un pasado combativo, una amplia historia de retórica parlamentaria, pero que ahora tiene la misión de investigar las finanzas de los opositores al régimen. Pensé en aquella famosa máxima de No busco quién la hizo sino quién me la pague. Ganó la prudencia.

Ahora que los morenistas conmemoraron no sé cuántos años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador me vino a la mente esa imagen. El régimen cuatrotero se convirtió en lo que combatían, con una peculiar diferencia: el acceso a un sistema de justicia. El desafuero probablemente fue un proceso injusto. Si bien el delito existió, el desacato a un Juicio de Amparo, la forma en que se determinó la responsabilidad del Jefe de Gobierno no fue por acción sino por omisión, al ser integrante del Consejo de Administración de Servimet, la paraestatal que violó el amparo.

En todo proceso injusto deben existir otras instancias para corregir la mala actuación de la primera institución. Por ejemplo, si una contraloría sanciona sin fundamento a un funcionario, éste puede presentar un recurso de revisión ante la Contraloría General, o bien optar por un tribunal administrativo o por un juicio de amparo. En el proceso contra López Obrador siempre existió la posibilidad del amparo contra el desafuero mismo, pero también contra el delito o contra el hecho de que se le culpara.

Si hoy un candidato de la oposición tuviera posibilidades reales de ganar, el régimen morenista estaría dispuesto a inhabilitarlo con cualquier pretexto, pero si este recurriera al Tribunal de Justicia Administrativa o al Juicio de Amparo, entonces se perseguiría a los jueces o magistrados que resolvieran a favor del opositor. La UIF haría su parte, persiguiendo no sólo al político en cuestión, sino a quienes lo apoyen, así como los jueces sin importar las bases jurídicas de su actuar.

Todos sabemos que las posibilidades de que la Presidencia caiga en manos de la oposición son mínimas, casi cero, en 2024. No así la Jefatura de Gobierno, donde hay posibilidades reales de que Acción Nacional encabece una alianza exitosa. La respuesta es justamente, como ya lo hemos denunciado en otras colaboraciones. La marca “El cártel inmobiliario de la Benito Juárez” tiene el objetivo de desacreditar al grupo político que rodea al Alcalde Santiago Taboada, una de las personas con más posibilidades de asumir la Jefatura de Gobierno el 5 de octubre de 2024. La marca no fue creada por Morena, sino en la vocería de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en un grotesco uso político de las instituciones en el que, a diferencia del desafuero, han cerrado las puertas de acceso a la justicia. El Poder Judicial está bajo amenaza permanente.

El proceso de desafuero fue injusto, pero la víctima se convirtió en victimario, al igual que su movimiento político.