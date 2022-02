Le lloverá a la 4T en esta segunda mitad

@drgustavoadolfo

Mal y de malas para la marca política de la 4T, tras los escándalos de influyentismo por el asunto de la casa en Houston del hijo mayor de AMLO, ahora surge el vergonzoso experimento de la Ivermectina, medicamento para caballos que fue aplicado en la CDMX a una población aleatoria para supuestamente tratar el covid19. Y se vienen más escándalos de Morena en los gobiernos locales y estatales, claro que sí.

Esta es la tónica de lo que se está convirtiendo la marca de gobierno de la 4T, una vorágine de escándalos de presunta corrupción. Y he tenido el cuidado de decir “presunta” porque hasta que el gobierno se decida a ser más transparente, la duda de su calidad moral ya quedó hecha trizas.

Por experiencia y por literatura académica de políticas públicas, nos indica que es en la segunda mitad de sexenio, donde las fuerzas políticas y los poderes fácticos se empiezan a movilizar para posicionar sus intereses. Así que no se sorprendan si las fuerzas políticas empiezan a alinearse con los afectados, que son muchos, de la 4T.

Andrés Manuel, tuvo todo para convencer a los inversionistas nacionales y extranjeros, de que su gobierno sería un aliado y no una amenaza como siempre se creyó entre los generadores de riqueza. Tuvo todo, para convencer a los periodistas de que éste sería un gobierno diferente, de libertades, y hoy hay más periodistas silenciados que en cualquier otro sexenio. Tuvo todo, para convencer a los académicos y artistas de que este sería un gobierno a favor de los intelectuales, el arte y la ciencia.

Esos tres sectores, en su mayoría, están en una sola lógica: sí hay un cambio, pero no el que esperaban de la marca 4T. Al mencionar AMLO, que de ser necesario eliminará los 16 órganos autónomos que se dedican a regular la funcionalidad gubernamental, mandó un claro mensaje de amenaza hacia uno de los pilares democráticos: La transparencia.

No es casualidad, que el gobierno estadounidense ya haya movido a sus representantes, para dejar en claro que la Reforma Energética, que pretende ser el paladín o logro histórico de la 4T, no va a tener futuro si los intereses y derechos de las compañías norteamericanas se ponen en juego. El embajador Ken Salazar lo ha dicho públicamente, su misión es proteger a los suyos. Bartlett, por su cuenta, durante el Parlamento Abierto, expresó con todas sus letras que no pagarán indemnizaciones que “ellos consideren se obtuvieron de manera ilegal”, como si ya no fuera necesaria la investigación ni un procedimiento jurídico. Están usando las instituciones para desafiar y jugar con fuego.

Regresando al gremio periodístico, nunca pensamos que AMLO arremetería con una de sus periodistas favoritas, Aristegui; ya no hablemos de Loret de Mola o López-Dóriga. La manera autocrática del discurso de violencia contra los periodistas, ha llevado a que sus moneros y columnistas más leales, sean capaces de defender esta dinámica, en la que “si no estás con el gobierno, entonces eres el enemigo”. Pensábamos que nuestra democracia había olvidado este nivel de violencia sistémica, por parte del partido hegemónico. Pues no.

La segunda mitad de la 4T va a presenciar, la alienación de intereses entre todos los afectados. Y aunque la clase política sigue como gallina sin cabeza, ya se nota un movimiento de los interesados, en el cual, cada vez menos tienen miedo a hablar y atacar con sus propios medios. ¿Será la revocación de mandato, un tamiz para verificar el grado de apoyo a AMLO? No lo creo, será sólo un gasto innecesario, lo importante vendrá después de esa fecha cuando veamos al tercero en discordia: la ciudadanía.





Consultor y profesor de la UNAM, la Ibero y el INAP.