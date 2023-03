Legislando la igualdad II

Twitter: @cons_gentil

En la edición anterior de esta columna reflexionamos sobre por qué es necesario aprobar la Licencia Menstrual desde el punto de vista de los trastornos menstruales, sus síntomas y la magnitud de personas que los sufren alrededor del mundo.

Lo que debemos ver cuando vemos el acceso a los derechos que abren paso hacia la menstruación digna (incluyendo la licencia menstrual) es simplemente el acceso a derechos humanos básicos. El acto de discriminar se podría resumir, entre otras formas, en dar un trato inadecuado a una persona por alguna cualidad que no eligió, no puede evitar y es parte de quién es. El acto de no discriminar no se refiere a dar un trato especial a ciertas personas, sino que es algo mucho más complejo que eso. El acto de no discriminar se trata de otorgar ciertos beneficios para que las personas que lo necesitan puedan funcionar de la manera normal y básica de las demás personas, sin que esto atente contra su salud física o mental.

En el libro La Mujer Invisible , Caroline Criado Perez realiza un brillante trabajo de investigación y recabamiento de datos en el que muestra cómo, en un mundo mayoritariamente construido por y para los hombres, estamos ignorando sistemáticamente a la mitad de la población. Expone cómo lo que concebimos por “normal” o “estándar” es simplemente cómo las condiciones se han adecuado únicamente a las necesidades de los hombres, sin tomar en cuenta las realidades físicas, mentales, biológicas y sociales de las mujeres.

De manera que, con relación a la licencia menstrual, el hecho de que existan personas que la consideran innecesaria no significa que lo sea, sino que significa que ven sus circunstancias y condiciones como el estándar. Que en sus propias condiciones físicas nunca han visto esa necesidad, entonces nadie debería tenerla. Suena egoísta, pero esa es la ideología que existe detrás de esas afirmaciones. La diferencia que notamos al pensar en nuevas condiciones de trabajo -y, francamente, de existencia- no es una exageración, sino la prueba de lo inadecuadas que son las condiciones actuales para tantas personas.

El ser mujer parece ser un constante estado de dolor, incomodidad y alerta. Desde la ropa incómoda, hasta el acoso y la violencia pasando por un mundo que no está hecho para nuestros cuerpos, parece que el estándar de ser una mujer es vivir en incomodidad; y lo que es peor, dolor. Esto no es normal y tampoco está bien. Entendamos de una vez por todas: lo normal para una mujer no debería de ser vivir en constante dolor.

La salud menstrual es un aspecto fundamental del bienestar de las mujeres y es esencial para una participación plena en la vida social y económica. La realidad es que el tema de la menstruación ha sido ignorado en la mayor parte de la vida moderna y, no solo eso, sino también se ha vuelto un tema tabú. Entre el lenguaje sugestivo que no nos permite hablar de las cosas abiertamente y la manera en la que el mundo nos ha orillado a sentir vergüenza por el funcionamiento normal de nuestros cuerpos, no ha existido ningún lugar para poder comenzar a encaminarnos hacia la menstruación digna.

Es más que necesario aprobar la Licencia Menstrual en México. Pero lo que más necesitamos es una cultura de apertura para llegar a las condiciones necesarias para la menstruación digna. La realidad es que nunca podremos hablar de un funcionamiento pleno de los derechos humanos hasta que normalicemos este tema y tengamos estas conversaciones.