Leonor y su discurso en los Premios Princesa de Asturias

Hace 14 años la familia real de Borbón dio la bienvenida a una niña que, ahora, es una linda joven muy parecida físicamente a su padre. Les escribo de la infanta Leonor, princesa de Asturias.

Y es en Asturias donde la heredera, acompañada de sus padres, los reyes Felipe y Letizia, y de su hermana, la infanta Sofía, donde hace unas semanas se celebró la primera entrega del premio Princesa de Asturias.

Al ver a la familia real en esta ceremonia tan importante donde fueron acompañados por las dos abuelas de Leonor, Doña Sofía, la reina emérita, y doña Paloma, madre de la reina Letizia, me conmovió de gran manera.

En su primer discurso como princesa heredera y princesa de ese principado, Leonor, habló claro, preciso y conciso y rindió homenaje, además, a su abuela paterna, quien estaba sorprendida.

Es cierto que Juan Carlos, abuelo de la heredera, se mostró molesto porque su nieta no lo mencionó, pero cabe recordar que el rey emérito tiene años de no acudir a esta prestigiosa ceremonia. La reina Sofía, en cambio, los apoya.

La princesa de Asturias, por ser primogénita del rey y a falta de un hermano varón, es la futura reina de una España que exige de su familia real un mejor comportamiento y ya basta de escándalos.

Leonor de Asturias representa la continuidad dinástica. En esta ceremonia, no sólo se destacaron los premiados y el discurso del soberano, sino las palabras de la princesa heredera:

“Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí.

"… Me gustaría dar las gracias también a mi abuela, la reina Sofía. Ella sabe lo importante que es para mí su presencia en esta ceremonia. Gracias también a todos los que habéis querido acompañarnos. Este momento será inolvidable para mí. Como dijo mi padre admirable aquí mismo, es un día que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón.

Pedro L. Sánchez, experto en protocolo y siempre al tanto de las actividades de la realeza, afirmó que la princesa tuvo siempre una amplia sonrisa y dirigió su mirada a los interlocutores.

Hace 38 años, Felipe VI, entonces dando su primer discurso como príncipe de Asturias, apenas tuvo contacto visual con el público. “Sólo miraba al papel” según Sánchez.