Ley Banxico, la importancia de abrir el debate

En la víspera del cierre de periodo, la Cámara de Diputados recibió una minuta del Senado que propone que el excedente de efectivo de divisas que capten instituciones de crédito (que no sea posible colocarlo en el mercado interno o repatriarlo a los Estados Unidos), lo deba comprar el Banco de México para que éste lo incorpore a la reserva internacional. La propuesta además de que vulnera la autonomía del Banco de México, genera problemas mayores como aumentar el riesgo de lavado.

La iniciativa fue presentada por Morena bajo el argumento de que beneficiaría a la banca comercial y a millones de migrantes, pero este no es un problema real de la banca comercial y en sí no alcanza el 1% de los dólares que ingresan a nuestro país, ya que prácticamente todos los bancos tienen convenios con bancos extranjeros para devolver las divisas; todos menos uno, el banco de uno de los empresarios favoritos del presidente López Obrador.

Ante la propuesta de Morena que además de buscar beneficiar a alguien en específico, trasgrede la autonomía y abre directamente la puerta al lavado de dinero porque se trata exclusivamente de recursos en efectivo, el Fondo Monetario Internacional, funcionarios del mismo Banco de México, el Consejo Coordinador Empresarial, economistas de prestigio y la Asociación de Bancos de México señalaron su preocupación y en la Cámara de Diputados se logró aplazar la discusión para que se sumen más opiniones y argumentos técnicos, y así se impida que se legisle algo innecesario que puede generar sanciones internacionales.

El debate se hará en Parlamento Abierto y se les dará vista y voz a todos los sectores involucrados. A las entidades federativas, al sector turístico, a los migrantes, a los bancos e instituciones financieras, y al Banco de México. Existen problemas que se deben atender y lograr que los migrantes tengan acceso al mejor tipo de cambio posible, tanto para enviar recursos a sus familias como para cuando están en México, en uno de ellos, sin embargo, esto no se lograría con la propuesta que se está debatiendo.

A nuestro país le llevó muchos años entender la necesidad de tener un Banco Central autónomo que no respondiera a los vaivenes o a las ocurrencias de la política; el Banco de México es un órgano regulador, no para ser regulado. Es momento de dar señales de certeza a los mercados, respetar a las instituciones autónomas y trabajar en una reforma que en realidad sirva para beneficiar a nuestros migrantes y no sólo a los empresarios cercanos al presidente López Obrador.

Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

@JCRomeroHicks