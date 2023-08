Libros de texto: suspendidos

La mayoría de los ciudadanos mexicanos tuvieron su primer acercamiento a la riqueza del conocimiento humano a través de los libros de texto oficiales durante su educación primaria y secundaria.

De ahí la importancia de que estos instrumentos de aprendizaje se plieguen lo más posible a la verdad y tengan una alta calidad, tanto en el contenido como en las metodologías didácticas.

Por ello su diseño y elaboración debe hacerse con la metodología adecuada, apegándose a la planeación nacional en materia educativa, con el mayor cuidado y realizado por personas de la mayor competencia técnica. Por poner un ejemplo, en 1959, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito estaba compuesta por gigantes intelectuales: Martín Luis Guzmán, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet y Agustín Yáñez.

Aunque pocas veces se tiene la oportunidad de tener este grupo de notables, lo cierto es que, al juzgar por el resultado, los libros de texto propuestos en 2023 por el oficialismo no siguieron el proceso correcto, incluyendo las consultas pertinentes, ni fueron hechos por personas altamente calificadas. No es casual, entonces, que sufran de dos graves defectos: énfasis en una ideología y falta de cuidado en su elaboración.

Ahora que expertos y público en general revisaron estos libros, se han encontrado graves y elementales pifias de todo tipo. En el ámbito ideológico, por ejemplo, se equipara la actuación del anterior Presidente, Lorenzo Córdova, con atrocidades en masa ocurridas en nuestra historia patria. Esto es inaceptable por partida doble: porque es una mentira y porque procede de un deseo ideológico de atacar, en un instrumento educativo de uso general, a quien se considera un adversario político. En el ámbito del contenido, se han encontrado graves errores en materias como matemáticas, biología y astronomía.

Quizás por todo esto una jueza federal en materia administrativa emitió una resolución a favor de que se suspenda la distribución de estos libros a nivel federal. Antes ya había habido resoluciones de varios juzgadores federales para que no se utilizaran dichos libros en determinados Estados de la República. Ahora la SEP no podrá legalmente circularlos entre los y las estudiantes en todo el país. El argumento principal fue que no se siguió la ruta fijada por la Constitución para su elaboración. La jueza también ordena la implementación de una estrategia a nivel municipal, estatal y federal para que el ciclo escolar no se vea afectado por la decisión judicial. Así, es muy posible que se inicie el ciclo escolar con los libros de texto anteriores y, para ello, se deben hacer los ajustes presupuestales necesarios.

Mientras tanto, el Presidente de la República continúa atacando a los juzgadores federales que han emitido resoluciones al respecto. Aunque ha insistido que acatará las resoluciones, no ha dejado de lanzar epítetos contra sus críticos.

Mientras se resuelve este entuerto serán los mexicanos más jóvenes quienes sufrirán las consecuencias, aunque por ahora estarán protegidos de lo peor: una educación ideologizada y mediocre.