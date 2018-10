No sé cómo lo haya dicho en inglés (quizá “leader-ship”) pero la versión de la prensa nacional es que Trump, Presidente de Estados Unidos, dijo a propósito de la caravana de migrantes centroamericanos que buscan llegar a ese país a través del nuestro: “Ahora, México respeta el liderazgo de Estados Unidos”. Tal vez Trump desconozca el sentido de la lengua española, pero liderazgo es en éste idioma persona -en el caso país- que dirige o conduce con superioridad dentro de su ámbito.

La verdad histórica, jurídica y política, muy a menudo en contra de la amarga y fría realidad, es que México no reconoce ningún liderazgo de Estados Unidos. Reconocemos, eso sí, su enorme influencia política y económica en el mundo pero una y mil veces nos hemos opuesto a esa “dirección o conducción” que tiene hoy el ácido sabor de “Por la autoridad de Trump”, parafraseando a John L. O’Sullivan con su tristemente célebre “destino manifiesto”. Con el transcurso del tiempo lo anterior se tradujo en la Doctrina Monroe (“América para los Americanos”), excluyendo al resto del mundo y pregonando la misión de promover y defender en cualquier sitio del planeta la democracia al estilo de los Estados Unidos.

Ahora bien, desde Juárez -cita imprescindible- México no admite ningún liderazgo de esa naturaleza. Ejemplo ha sido la olvidada y lastimada Doctrina Estrada, ideal de la política exterior de México desde 1930 y que debe su nombre a Genaro Estrada, Secretario de Relaciones Exteriores durante la Presidencia de Pascual Ortíz Rubio. Es una doctrina radicalmente opuesta al intervencionismo y guardiana fiel de la soberanía de los países. Su espíritu es ese, de salvaguarda de la independencia jurídica, política, económica y hasta moral de las naciones. En términos generales acoto que hasta el Presidente López Mateos la Doctrina Estrada tuvo un lugar relevante en la diplomacia mexicana. En la actualidad se la ha substituido por una diplomacia con la influencia de un neoliberalismo que le guiña el ojo a Estados Unidos. Es una política que se ha querido congraciar con la “superioridad” mal entendida de nuestros vecinos del norte. Es una “diplomacia económica y consumista”.

No se crea por otra parte que peco de ingenuo. Reconozco la influencia de los Estados Unidos en varios sentidos, particularmente política y económicamente hablando con extensión el resto del mundo, y admito que hay que lidiar con ella. Hay que burlar las acometidas del toro, pero no entregarse a él -admitir su “liderazgo”- al grado del sometimiento e incluso acatamiento. Así lo cornea a uno el toro. Lo que esperamos del próximo gobierno es realismo pero sin claudicar de la idea central de la República. Por eso suena extraño, por decir lo menos, la frase de que “respetamos el liderazgo de Estados Unidos”. Y no sólo se trata de un abuso idiomático propio del sui géneris huésped de la Casa Blanca, que no es de su propiedad aunque lo suponga. No debemos permitir esa clase de abusos.

Yo lo tomo por el momento como una advertencia de lo que es capaz Trump. Ya oiremos y leeremos una respuesta clara -esperamos que de rechazo contundente- después del día primero de diciembre. En suma, Trump coquetea con el que deja el poder en México y lo halaga por reconocer lo irreconocible; y amonesta, previene al que llega. Trump no es tonto, es en cambio taimado. Habrá que ver cómo lo lidiará el gobierno entrante porque de ello dependerá gran parte de la confirmación del apoyo que se le ha dado.

