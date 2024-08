Lilly Téllez no entiende nada del marxismo y comunismo

Desde siempre, la polémica Senadora de la República del Estado de Sonora por el PAN desde el año 2018, como ya es su costumbre se ha manifestado de manera despectiva públicamente de cualquier persona y en especial de los políticos que son sus adversarios como es el caso ahora de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra próxima Presidenta de la República electa en las pasadas elecciones y que recientemente la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, le entregó su Constancia de mayoría que la acredita legalmente como la primera mujer Presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos durante el sexenio 2024-2030, mismo que iniciará el próximo 01 de octubre, a quien a través de sus redes sociales le dirigió el mensaje “No deseo éxito al Proyecto de la Presidenta”, esto, según ella debido a las ideologías partidistas que la morenista representa.

Además, tuvo la osadía de expresar “Que México tenga a una mujer en la presidencia es asunto secundario frente a las retrógradas y peligrosas mentiras marxistas que ella avala por encima de la ciencia y la razón”, lo cual, se refería a la Dra. Sheinbaum y deja ver su odio hacia las personas de su mismo género.

Por supuesto que la gran mayoría de los internautas la encararon por no reconocer la llegada de una mujer al Poder Ejecutivo, un hecho que cambia por completo la historia de nuestro país que siempre ha sido gobernado por hombres.

Pero lejos de esperar a que Lilly Téllez tenga la capacidad de reconocer el triunfo de nuestra presidenta electa, preocupa que una Senadora que se le paga altas cantidades con nuestros impuestos no sepa qué es el marxismo y comunismo y simplemente haga referencia de estos términos solo por llevar la contraria ya que es el pronunciamiento constante del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que como sabemos es la misma ideología del Partido morena y que con la Cuarta Transformación que la Dra. Sheinbaum va a dar continuidad en su próximo mandato, trata de confundir a la ciudadanía porque precisamente para conocimiento de la Senadora, el Marxismo es justamente lo que la Cuarta transformación plantea y que llevará a cabo a través de sus gobernantes en turno y que pretende que no existan clases sociales, es decir, que todos tengan lo mismo, además de que su objetivo al igual que el comunismo, es que no exista la propiedad privada.

Sabemos que la Dra. Sheinbaum, no se presta a bajas provocaciones ya que es una mexicana que desde hace varios años está enfocada en la política limpia, además de que tiene una gran preparación y experiencia como académica y científica, lo que le valió para que más de 35 millones de mexicanos la respaldaran y sigan respaldando en su proyecto de nación.

Una vez que la Presidenta electa recibió este documento de mayoría, dijo que este acontecimiento de ser la primera mujer presidenta, ya hizo historia.